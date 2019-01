Mit großem Schwung steuerte der Index in der vergangenen Handelswoche die massive Widerstandszone 2.600 / 2.630 Punkte an. Doch mit den am Freitag (11.01.) einsetzenden Gewinnmitnahmen musste der S&P 500 seine Aufwärtsambitionen vorerst begraben. Ob die Luft bereits gänzlich raus ist oder ob sich der Index noch einmal aufrappeln kann, wird wohl bereits die aktuelle Handelswoche zeigen… Nun ...

