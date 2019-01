Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Pünktlich zum Jahresbeginn startet so manches Unternehmen mit der Platzierung neuer Anleihen, so die Deutsche Börse AG.Unter anderem habe der Allianz Konzern insgesamt 1,5 Milliarden Euro erfolgreich über den Kapitalmarkt eingesammelt, wie Rainer Petz von der Oddo Seydler Bank informiere. Eine seit dem Donnerstag handelbare bis 2030 laufende Anleihe (ISIN DE000A2RWAY2/ WKN A2RWAY) des gewichtigen Versicherungskonzern bringe Anlegern jährlich 1,5 Prozent Zinsen. Einen Kupon in Höhe von 0,875 Prozent würden Käufer einer in 2026 zur Rückzahlung anstehenden Allianz-Anleihe (ISIN DE000A2RWAX4/ WKN A2RWAX) erhalten. "Dieser Wert ist seit heute an der Börse notiert." ...

