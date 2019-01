Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In den kommenden Tagen dürften der "Brexit" und der US-Regierungsstillstand weiterhin Stützungspotenzial bieten, so die Analysten der Helaba.Das Umfeld aus politischer Verunsicherung sowie einer Zurückhaltung an den Aktienmärkten hätten dem Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) am Freitag zu einem Wochenhoch bei 164,64 verholfen. Aus technischer Sicht könnte der Bund-Future sein erhöhtes Niveau halten, denn der Oktober-Aufwärtstrend sei intakt. Abgerundet werde der freundliche Ausblick von einem DMI-Kausignal, welches von einem hohen ADX begleitet werde. Widerstände bestünden bei 164,94 und 165,04. Darüber liege das Kontrakthoch bei 165,10. Erste Haltemarken würden die Analysten bei 164,38, 164,16 und bei 164,11 lokalisieren. Darunter biete die 21-Tagelinie weiteren Halt bei 163,73. Die Unterstützungslinie der Aufwärtsbewegung von Oktober verlaufe heute bei 163,44. Die Trading-Range liege zwischen 163,73 und 165,05. ...

