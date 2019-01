Bad Nauheim (www.fondscheck.de) - Die Experten der "BÖRSE am Sonntag" stellen in einer aktuellen Ausgabe den iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ETF (ISIN IE00B8FHGS14/ WKN A1J781) als den Fonds der Woche vor.Nicht nur der deutsche Anleger scheue hohe Schwankungen am Aktienmarkt. In den USA hätten beispielsweise gesetzliche Regelungen für das Anlegen von Pensionsgeldern eine wichtige Rolle bei der Entwicklung volatilitätsreduzierter Aktienindices gespielt. Auf diesen Trend würden ETFs setzen, die eigens konstruierte Indices mit geringer Schwankungsbreite abbilden würden. Die Vorgehensweise im Detail bei der Indexkonstruktion sei unterschiedlich, auch die Produktbezeichnungen wie z.B. Minimum Volatility, Minimum Variance oder Low Volatility würden variieren. Das Ziel, nämlich die Begrenzung von Schwankungs-Risiken gegenüber den marktkapitalisierungsgewichteten Indices, sei identisch. Die unabhängige Rating-Agentur Morningstar, die den Erfolg dieser Strategie-Indices untersucht habe, verweise in ihrer Analyse z.B. darauf, dass im Krisen-Monat Oktober 2018 der MSCI World NR USD um 5,02 Prozent gefallen sei. Der iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF habe dagegen die Verluste auf 2,19 Prozent begrenzen können. ...

