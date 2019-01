Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Sunrise Communications von 100 auf 105 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien der europäischen Telekomkonzerne hätten sich in einem schwankenden Marktumfeld überdurchschnittlich entwickelt, schrieb Analyst Stephen Howard in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Der Schweizer Vertreter Sunrise habe bewiesen, dass er ein erfolgreicher Wettbewerber auf seinem Heimatmarkt sei. Dazu biete die Aktie eine attraktive Rendite auf den freien Barmittelzufluss./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2019 / 18:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0028 2019-01-14/10:11

ISIN: CH0267291224