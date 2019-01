Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der Trading-Tipp des Tages ist diesmal Dialog Semiconductor. Der Konzern hat heute vorläufige Zahlen vorgelegt. Die kamen am Markt zunächst nicht gut an, die Aktie rutschte erst ab, drehte dann aber ins Plus. Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR mit allen Einzelheiten zum Trading-Tipp des Tages. Mit welchem Produkt Sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes profitieren können, erfahren Sie in diesem Video.