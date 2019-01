Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2019-01-14 / 09:46 *Unternehmen: Netcoins Holding Inc. * *Anlass der Meldung: Update* *Empfehlung: Strong Buy* *Kursziel: 1,00 EUR Transaktionseinnahmen von 27 Mio. im 4. Quartal übertreffen alle Erwartungen - Ausblick auf 2019 lässt einiges an Potenzial erwarten!* Heute erreichen uns weitere hervorragende Neuigkeiten unseres Krypto Top-Picks Netcoins (WKN A2JGMN) [1]. Dem Unternehmen ist es erneut gelungen seine Transaktionseinnahmen gegenüber dem vorherigen Quartal deutlich zu steigern Wir erwarten in den kommenden Wochen eine Neubewertung, die aktuelle Marktkapitalisierung von 12 Mio. CAD spiegelt nicht annähernd eine faire Unternehmensbewertung wider. Wenn man bedenkt, dass die Unternehmenskasse mit mehr als 5,4 Mio. CAD prall gefüllt ist, wird der eigentlich Geschäftsbetrieb nur mit etwas mehr als 6 Mio. CAD bewertet und dies trotz eines Umsatzes von 59 Mio. CAD im Geschäftsjahr 2018. Verpassen Sie es nicht sich auf diesem noch günstigen Niveau zu positionieren! *Einnahmen im vierten Quartal 2018* Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2018 generierte Netcoins über 27 Mio. CAD an Transaktionseinnahmen durch ihre Geschäftsbereiche Einzelverkauf, Kaufportal und OTC. Netcoins Einnahmen erreichten im Geschäftsjahr 2018 59 Mio. CAD, was einem Wachstum von 400 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Im Vergleich dazu fiel der Preis von Bitcoin im vierten Quartal von ungefähr 6.500 USD auf einen Tiefstand von beinahe 3.000 USD pro Bitcoin. Netcoins erwirtschaftet ungeachtet der Gesamtvolatilität bei Kryptowährungsbewertungen weiterhin signifikante Transaktionseinnahmen. *Gesamtfinanzlage* Zum 31. Dezember 2018 verfügte Netcoins über flüssige und gleichwertige Mittel in Höhe von 5,4 Mio. CAD und war schuldenfrei. Netcoins' Finanzlage ist weiterhin solide und stabil, was unsere nächsten Wachstumsphasen ermöglicht. *Was für 2019 zu erwarten ist* 2019 beabsichtigt Netcoins: - Die Annahme unserer Selbstbedienungs-Online-Kaufportals aggressive voranzubringen einschließlich der Hinzunahme von Sell-Side-Funktionen und Funktionen für eine Kryptowährungsfinanzierung; - Die Markteinführung eines herkömmlichen Brokergeschäfts mit einem führenden IIROC-Partner und anschließender Erweiterung auf andere IIROC-Dealer; und - Die Suche nach strategischen Akquisitionen von Kryptowährungs-Assets oder verbundenen Unternehmen zur Ergänzung und Erweiterung bestehender Geschäftsbereiche, um den Vorteil unserer soliden Finanzlage während des gedrückten Marktes für Kryptowährungen auszunutzen. "Trotz eines sehr schwierigen vierten Quartals für Kryptowährungen ist Netcoins weiterhin erfolgreich. Unsere Umsätze steigen weiter und wir begrüßten unser neues Online-Kaufportal in der Produktfamilie. Wir haben im Jahr 2018 gewaltige Fortschritte erzielt, von einem bescheidenen Start von monatlich 2 Mio. CAD im ersten Quartal bis monatlichen Einnahmen in Höhe von 10 Mio. CAD im Jahr 2018, womit wir eine solide Grundlage für 2019 und darüber hinaus schafften," sagte Netcoins CEO Mark Binns. "Unsere Einnahmenkurve vom ersten Quartal zum vierten Quartal 2018 zeigt unser Leistungsversprechen, selbst in einer Baisse. 2019 bietet Netcoins eine gewaltige Gelegenheit an mehreren Fronten einschließlich organischen Wachstums und potenziellen strategischen Akquisitionen. Wir freuen uns darauf, im Jahr 2019 weitere Updates unseres Fortschritts zu geben." *Netcoins Selbstbedienungs-Online-Kaufportal* Im Dezember 2018 brachte Netcoins ein Selbstbedienungskaufportal an den Markt. Dieses Online-Portal erlaubt sowohl Einzelkunden als auch Investoren den Erwerb von über 20 verschiedenen Kryptowährungen. Die Nutzer können ein Konto einrichten und nach einem automatisierten KYC-Verfahren Bestellungen aufgeben. Wir glauben, dass dies für den bequemen Erwerb von Alt-Coin mittels Fiat-Währungen die erste Plattform der Welt ist. Normalerweise wird von Alt-Coin-Händler verlangt, dass sie zuerst entweder Bitcoin oder Ethereum kaufen und dann mittels einer separaten Börse in ein Alt-Coin umwandeln. Durch die Möglichkeit des Direktkaufs mittels Fiat-Währungen durch Nutzung ihres gesetzlich geschützten Selbstbedienungs-Online-Kaufportals vereinfacht Netcoins jetzt den Vorgang erheblich. *OTC-Services* Netcoins OTC (Over-The-Counter) -Geschäft ist durch Hinzunahme weiterer Kryptowährung-Miner und Blockchain-Firmenkunden weiter im Wachsen. Das OTC-Volumen nahm vom dritten Quartal auf das vierte Quartal 2018 um 25 % zu. Netcoins OTC-Geschäft bietet drei deutliche Marktvorteile: 1. Marktführende Servicegebühren 2. Geschwindigkeit der Zahlungen (oft am gleichen Tag) 3. Individuelle Konten und eine immer für Transaktionen zur Verfügung stehende OTC-Plattform. Weitere Informationen über Netcoins OTC-Geschäft finden Sie unter: https://www.gonetcoins.com/otc/ [2] *Dealer-Brokerage-Services* Netcoins setzt die Gespräche mit führenden Dealer-Brokerage-Firmen in Kanada fort, um kanadischen Investoren den Kauf und Verkauf von Kryptowährungen aus ihren Geldkonten durch Verwendung ihrer herkömmlichen Broker zu ermöglichen. Netcoins setzt ebenfalls die Arbeit mit IIROC, der BCSC (anstelle aller kanadischer Wertpapierverbände) und der CIPF fort, um ein reguliertes und sicheres Produkt auf den Markt zu bringen, das den Investoren den Kauf von Kryptowährungen mittels ihrer herkömmlichen Anlagekonten erlaubt. Um teilweise diesen Geschäftsbereich zu ermöglichen, sicherte sich Netcoins ebenfalls BitGo als einen Depotbankpartner. *Custodian Modell vereinfacht Erwerb von Kryptowährungen erheblich* Dem Unternehmen ist ein bedeutender Meilenstein bei der Einführung des geplanten Custodian Modells gelungen. Netcoins konnte mit der BitGo Trust Company den Marktführer bei institutionellen Finanzdienstleistungen im Kryptowährungssektor als Depotbank gewinnen. Die Einführung von Netcoins Custody ist bereits für das Erste Quartal 2019 geplant. Der Erwerb von Kryptowährungen ist bisher zumeist ein eher mühsames Verfahren, dass mehrere Schritte benötigt. So muss ein Kunde seine normale FIAT Währung, zum Beispiel Euro oder Dollar, erst auf sein Kryptowallet einbezahlen, um dann an einer "Börse" Kryptowährungen wie Bitcoins kaufen zu können. Diese werden dann in teilweise bis zu mehreren Stunden andauernden Prozessen auf sein Wallet eingebucht. Alles in allem ein langwieriger und auch kostenintensiver Prozess für den Endkunden. Netcoins (WKN A2JGMN) [1] arbeitet an einem Custody Modell, dass es institutionellen Kunden wie Brokerhäusern erlaubt, ihren Privatanlegern über deren Cashkonten Kryptowährungen zu verkaufen. Der Kunde hätte somit eine All-in-One Lösung um sowohl seine "regulären" FIAT Finanzgeschäfte, sein Aktiendepot und auch seine Kryptowährungen von einem Broker verwalten lassen zu können. Mit der Zusammenarbeit mit BitGo als Depotbank, bietet Netcoins (WKN A2JGMN) [1] traditionellen Brokerhäusern genau diese Möglichkeit und betritt somit völliges Neuland in der Kryptobranche. Dies ist eine bisher einzigartige und für den Kunden unglaublich komfortable und sichere Lösung, um Kryptowährungen zu erwerben. *Umsatzsteigerung durch Eintritt in traditionellen Brokermarkt* Durch das neue Custody Modell verbindet Netcoins den traditionellen Banken- und Brokersektor mit dem neuen Markt der Kryptowährungen auf einzigartige Weise. Neue Umsatzrekorde und steigende Gewinne sind daher nur eine Frage der Zeit. Das Potential dieses neu geschaffenen Marktumfeldes ist riesig. BitGo bietet bereits jetzt institutionellen Investoren für auf Blockchain basierende Währungen Sicherheit, Compliance und Depotführungslösungen und schließt die größten Kryptowährungsbörsen in über 50 Ländern der Welt ein. In Verbindung mit der von Netcoins entwickelten Software zum einfachen Erwerb von Kryptowährungen, steckt in dieser Zusammenarbeit wohl das größte Potential der Kryptobranche! Zur Veranschaulichung, BitGo tätigt als global größte Bearbeiter sogenannter On-Chain-Bitcoin-Transaktionen aktuell *15 % aller globalen Bitcoin-Transaktionen in allen Währungen im Wert von 15 Milliarden Dollar pro Monat.* CEO Mark Binns freut sich bereits auf den Start des neuen Custody Modells und die Zusammenarbeit mit BitGo: _"Custody ist ein wesentlicher Bestandteil für die institutionelle Einführung und ebenfalls unerlässlich dafür, dass herkömmliche Brokerhäuser in der Lage sein werden, ihren Privatanlegern Kryptowährungen zu verkaufen. Wir setzen den Aufbau eines Krypto-Unternehmens mit Rundum-Service fort und dies ist für Netcoins ein weiterer großer Schritt nach vorne."_ *Netcoins *(WKN A2JGMN) [1] *erzielt mit der Zusammenarbeit mit BitGo einen weiteren Meilenstein in der Entwicklung des Unternehmens. Es gelingt nicht nur die Verknüpfung des traditionellen Brokergeschäftes mit dem neuen Kryptomarkt, sondern gleichzeitig die Schaffung eines komplett neuen Marktumfeldes. In Zukunft bietet sich so institutionellen Brokern die Möglichkeit ihren Kunden eine bequeme Rundumversorgung in Sachen Anlagemöglichkeiten zu bieten.* *Entgegen dem aktuellen Trend der Kryptobranche, stellt Netcoins mit der Custody Lösung heute schon die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft.

