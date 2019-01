DJ Netcoins Holdings Inc.: Transaktionseinnahmen von 27 Mio. im 4. Quartal übertreffen alle Erwartungen - Ausblick auf 2019 lässt einiges an Potenzial erwarten!

Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2019-01-14 / 09:46 *Unternehmen: Netcoins Holding Inc. * *Anlass der Meldung: Update* *Empfehlung: Strong Buy* *Kursziel: 1,00 EUR Transaktionseinnahmen von 27 Mio. im 4. Quartal übertreffen alle Erwartungen - Ausblick auf 2019 lässt einiges an Potenzial erwarten!* Heute erreichen uns weitere hervorragende Neuigkeiten unseres Krypto Top-Picks Netcoins (WKN A2JGMN) [1]. Dem Unternehmen ist es erneut gelungen seine Transaktionseinnahmen gegenüber dem vorherigen Quartal deutlich zu steigern Wir erwarten in den kommenden Wochen eine Neubewertung, die aktuelle Marktkapitalisierung von 12 Mio. CAD spiegelt nicht annähernd eine faire Unternehmensbewertung wider. Wenn man bedenkt, dass die Unternehmenskasse mit mehr als 5,4 Mio. CAD prall gefüllt ist, wird der eigentlich Geschäftsbetrieb nur mit etwas mehr als 6 Mio. CAD bewertet und dies trotz eines Umsatzes von 59 Mio. CAD im Geschäftsjahr 2018. Verpassen Sie es nicht sich auf diesem noch günstigen Niveau zu positionieren! *Einnahmen im vierten Quartal 2018* Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2018 generierte Netcoins über 27 Mio. CAD an Transaktionseinnahmen durch ihre Geschäftsbereiche Einzelverkauf, Kaufportal und OTC. Netcoins Einnahmen erreichten im Geschäftsjahr 2018 59 Mio. CAD, was einem Wachstum von 400 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Im Vergleich dazu fiel der Preis von Bitcoin im vierten Quartal von ungefähr 6.500 USD auf einen Tiefstand von beinahe 3.000 USD pro Bitcoin. Netcoins erwirtschaftet ungeachtet der Gesamtvolatilität bei Kryptowährungsbewertungen weiterhin signifikante Transaktionseinnahmen. *Gesamtfinanzlage* Zum 31. Dezember 2018 verfügte Netcoins über flüssige und gleichwertige Mittel in Höhe von 5,4 Mio. CAD und war schuldenfrei. Netcoins' Finanzlage ist weiterhin solide und stabil, was unsere nächsten Wachstumsphasen ermöglicht. *Was für 2019 zu erwarten ist* 2019 beabsichtigt Netcoins: - Die Annahme unserer Selbstbedienungs-Online-Kaufportals aggressive voranzubringen einschließlich der Hinzunahme von Sell-Side-Funktionen und Funktionen für eine Kryptowährungsfinanzierung; - Die Markteinführung eines herkömmlichen Brokergeschäfts mit einem führenden IIROC-Partner und anschließender Erweiterung auf andere IIROC-Dealer; und - Die Suche nach strategischen Akquisitionen von Kryptowährungs-Assets oder verbundenen Unternehmen zur Ergänzung und Erweiterung bestehender Geschäftsbereiche, um den Vorteil unserer soliden Finanzlage während des gedrückten Marktes für Kryptowährungen auszunutzen. "Trotz eines sehr schwierigen vierten Quartals für Kryptowährungen ist Netcoins weiterhin erfolgreich. Unsere Umsätze steigen weiter und wir begrüßten unser neues Online-Kaufportal in der Produktfamilie. Wir haben im Jahr 2018 gewaltige Fortschritte erzielt, von einem bescheidenen Start von monatlich 2 Mio. CAD im ersten Quartal bis monatlichen Einnahmen in Höhe von 10 Mio. CAD im Jahr 2018, womit wir eine solide Grundlage für 2019 und darüber hinaus schafften," sagte Netcoins CEO Mark Binns. "Unsere Einnahmenkurve vom ersten Quartal zum vierten Quartal 2018 zeigt unser Leistungsversprechen, selbst in einer Baisse. 2019 bietet Netcoins eine gewaltige Gelegenheit an mehreren Fronten einschließlich organischen Wachstums und potenziellen strategischen Akquisitionen. Wir freuen uns darauf, im Jahr 2019 weitere Updates unseres Fortschritts zu geben." *Netcoins Selbstbedienungs-Online-Kaufportal* Im Dezember 2018 brachte Netcoins ein Selbstbedienungskaufportal an den Markt. Dieses Online-Portal erlaubt sowohl Einzelkunden als auch Investoren den Erwerb von über 20 verschiedenen Kryptowährungen. Die Nutzer können ein Konto einrichten und nach einem automatisierten KYC-Verfahren Bestellungen aufgeben. Wir glauben, dass dies für den bequemen Erwerb von Alt-Coin mittels Fiat-Währungen die erste Plattform der Welt ist. Normalerweise wird von Alt-Coin-Händler verlangt, dass sie zuerst entweder Bitcoin oder Ethereum kaufen und dann mittels einer separaten Börse in ein Alt-Coin umwandeln. Durch die Möglichkeit des Direktkaufs mittels Fiat-Währungen durch Nutzung ihres gesetzlich geschützten Selbstbedienungs-Online-Kaufportals vereinfacht Netcoins jetzt den Vorgang erheblich. *OTC-Services* Netcoins OTC (Over-The-Counter) -Geschäft ist durch Hinzunahme weiterer Kryptowährung-Miner und Blockchain-Firmenkunden weiter im Wachsen. Das OTC-Volumen nahm vom dritten Quartal auf das vierte Quartal 2018 um 25 % zu. Netcoins OTC-Geschäft bietet drei deutliche Marktvorteile: 1. Marktführende Servicegebühren 2. Geschwindigkeit der Zahlungen (oft am gleichen Tag) 3. Individuelle Konten und eine immer für Transaktionen zur Verfügung stehende OTC-Plattform. Weitere Informationen über Netcoins OTC-Geschäft finden Sie unter: https://www.gonetcoins.com/otc/ [2] *Dealer-Brokerage-Services* Netcoins setzt die Gespräche mit führenden Dealer-Brokerage-Firmen in Kanada fort, um kanadischen Investoren den Kauf und Verkauf von Kryptowährungen aus ihren Geldkonten durch Verwendung ihrer herkömmlichen Broker zu ermöglichen. Netcoins setzt ebenfalls die Arbeit mit IIROC, der BCSC (anstelle aller kanadischer Wertpapierverbände) und der CIPF fort, um ein reguliertes und sicheres Produkt auf den Markt zu bringen, das den Investoren den Kauf von Kryptowährungen mittels ihrer herkömmlichen Anlagekonten erlaubt. Um teilweise diesen Geschäftsbereich zu ermöglichen, sicherte sich Netcoins ebenfalls BitGo als einen Depotbankpartner. *Custodian Modell vereinfacht Erwerb von Kryptowährungen erheblich* Dem Unternehmen ist ein bedeutender Meilenstein bei der Einführung des geplanten Custodian Modells gelungen. Netcoins konnte mit der BitGo Trust Company den Marktführer bei institutionellen Finanzdienstleistungen im Kryptowährungssektor als Depotbank gewinnen. Die Einführung von Netcoins Custody ist bereits für das Erste Quartal 2019 geplant. Der Erwerb von Kryptowährungen ist bisher zumeist ein eher mühsames Verfahren, dass mehrere Schritte benötigt. So muss ein Kunde seine normale FIAT Währung, zum Beispiel Euro oder Dollar, erst auf sein Kryptowallet einbezahlen, um dann an einer "Börse" Kryptowährungen wie Bitcoins kaufen zu können. Diese werden dann in teilweise bis zu mehreren Stunden andauernden Prozessen auf sein Wallet eingebucht. Alles in allem ein langwieriger und auch kostenintensiver Prozess für den Endkunden. Netcoins (WKN A2JGMN) [1] arbeitet an einem Custody Modell, dass es institutionellen Kunden wie Brokerhäusern erlaubt, ihren Privatanlegern über deren Cashkonten Kryptowährungen zu verkaufen. Der Kunde hätte somit eine All-in-One Lösung um sowohl seine "regulären" FIAT Finanzgeschäfte, sein Aktiendepot und auch seine Kryptowährungen von einem Broker verwalten lassen zu können. Mit der Zusammenarbeit mit BitGo als Depotbank, bietet Netcoins (WKN A2JGMN) [1] traditionellen Brokerhäusern genau diese Möglichkeit und betritt somit völliges Neuland in der Kryptobranche. Dies ist eine bisher einzigartige und für den Kunden unglaublich komfortable und sichere Lösung, um Kryptowährungen zu erwerben. *Umsatzsteigerung durch Eintritt in traditionellen Brokermarkt* Durch das neue Custody Modell verbindet Netcoins den traditionellen Banken- und Brokersektor mit dem neuen Markt der Kryptowährungen auf einzigartige Weise. Neue Umsatzrekorde und steigende Gewinne sind daher nur eine Frage der Zeit. Das Potential dieses neu geschaffenen Marktumfeldes ist riesig. BitGo bietet bereits jetzt institutionellen Investoren für auf Blockchain basierende Währungen Sicherheit, Compliance und Depotführungslösungen und schließt die größten Kryptowährungsbörsen in über 50 Ländern der Welt ein. In Verbindung mit der von Netcoins entwickelten Software zum einfachen Erwerb von Kryptowährungen, steckt in dieser Zusammenarbeit wohl das größte Potential der Kryptobranche! Zur Veranschaulichung, BitGo tätigt als global größte Bearbeiter sogenannter On-Chain-Bitcoin-Transaktionen aktuell *15 % aller globalen Bitcoin-Transaktionen in allen Währungen im Wert von 15 Milliarden Dollar pro Monat.* CEO Mark Binns freut sich bereits auf den Start des neuen Custody Modells und die Zusammenarbeit mit BitGo: _"Custody ist ein wesentlicher Bestandteil für die institutionelle Einführung und ebenfalls unerlässlich dafür, dass herkömmliche Brokerhäuser in der Lage sein werden, ihren Privatanlegern Kryptowährungen zu verkaufen. Wir setzen den Aufbau eines Krypto-Unternehmens mit Rundum-Service fort und dies ist für Netcoins ein weiterer großer Schritt nach vorne."_ *Netcoins *(WKN A2JGMN) [1] *erzielt mit der Zusammenarbeit mit BitGo einen weiteren Meilenstein in der Entwicklung des Unternehmens. Es gelingt nicht nur die Verknüpfung des traditionellen Brokergeschäftes mit dem neuen Kryptomarkt, sondern gleichzeitig die Schaffung eines komplett neuen Marktumfeldes. In Zukunft bietet sich so institutionellen Brokern die Möglichkeit ihren Kunden eine bequeme Rundumversorgung in Sachen Anlagemöglichkeiten zu bieten.* *Entgegen dem aktuellen Trend der Kryptobranche, stellt Netcoins mit der Custody Lösung heute schon die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

January 14, 2019 03:47 ET (08:47 GMT)

Weitere Umsatzrekorde und steigende Gewinne werden in Kürze zu einer Neubewertung der Aktie führen! Verpassen Sie also nicht, hier noch rechtzeitig einzusteigen!* *Kein Update mehr verpassen - *Anmeldung zum kostenlosen Newsletter! [3] *Transaktionsrekord von 4,5 Mio. CAD an einem Tag trotz Bitcoin Crash * Erst vor kurzem konnte unser Top-Pick Netcoins (WKN A2JGMN) [1] einen Transaktionsrekord von 4,5 Mio. CAD an einem Tag erzielen. Dies ist in der aktuellen Lage des Kryptomarktes eine wahre Sensation! *Umsatzexplosion erwartet* Netcoins (WKN A2JGMN) [1] ist es demnach gelungen, innerhalb von24 Stunden Transaktionen im Wert von über 4,5 Millionen CAD über ihr Kryptonetzwerk durchzuführen. Einen so hohen Wert von 4,5 Millionen CAD an einem Tag zu erreichen stellt neben einem neuen Rekord auch eine kleine Sensation dar, gerade im Hinblick auf die großen Schwierigkeiten, durch die der Kryptomarkt aktuell belastet wird. Mit solchen Ergebnissen wird sich der Umsatz im 4.Quartal nochmals deutlich erhöhen. Wir gehen auch davon aus, dass der prognostizierte Jahresumsatz 2018 von 77 Mio. CAD deutlich übertroffen wird. Entsprechend begeistert zeigte sich Mark Binns, CEO von Netcoins: _Bis dato ist das vierte Quartal auf dem Weg, unser bestes transaktionsbasiertes Umsatzquartal in der Geschichte des Unternehmens zu werden trotz der jüngsten Marktturbulenzen und des Bitcoin-Wertverlusts. Wir haben unser Geschäft auf Transaktionen und Volumen am Krypto-Markt aufgebaut und nicht auf dem Wert irgendeines zugrunde liegenden Krypto-Assets. Die Volatilität am Markt, die Kauf- und Verkaufsvolumen erzeugt, unterstützt unser Geschäft."_ *Netcoins ist unabhängig von der Bewertung der Kryptowährungen* Die Aussage von Mark Binns, dass Netcoins (WKN A2JGMN) [1] unabhängig von dem Wert der Kryptowährungen sein Geschäftsmodell aufgebaut hat, bestätigt einmal mehr die einmalige Markposition des jungen Unternehmens. In den vergangenen 6 Monaten hat das Unternehmen bereits herausragende Arbeit geleistet und sich hervorragend weiterentwickelt. *Netcoins ist unserer Meinung nach eines der interessantesten Unternehmen am Kryptomarkt. In einem ruhigen Marktumfeld hätten wir bereits einen deutlichen Anstieg des Aktienkurses zu verzeichnen gehabt. So bietet sich die Chance, sich noch sehr günstig positionieren zu können.* *Kein Update mehr verpassen - *Anmeldung zum kostenlosen Newsletter! [3] *Bereits im November Umsatzrekord in Europa erzielt* Wie wir bereits berichtet haben, konnte Netcoins (WKN A2JGMN) [1] Anfang November Transaktionen im Wert von über 2 Millionen CAD nur von europäischen Kunden erzielen. Transaktionen im Wert von 2 Millionen CAD an einem Tag in Europa zu erreichen ist ein weiterer signifikanter Meilenstein für das Netcoins-Geschäft und ein neuer Rekord. Hierbei sind die anderen weltweiten Umsätze nicht berücksichtigt, der gesamte Umsatz sollte daher noch bedeutend höher liegen. Wir sind fest davon überzeugt, dass im 4.Quartal der Umsatz nochmals deutlich gesteigert werden kann Im Dezember wenn das lang ersehnte Netzwerk Bakkt online geht und ein physischer Handel mit Bitcoin Futures aufgenommen wird, erwarten viele Experten einen starken Anstieg der Kryptowährungen, dass sollte Netcoins (WKN A2JGMN) [1] zusätzlich in die Karten spielen. Danach sind Kurse über 0,50 EUR mehr als realistisch. Verpassen Sie es daher nicht, sich rechtzeitig zu positionieren. *Konsequente Umsatzsteigerungen seit Juli 2018* Im Juli 2018 hatte Netcoins ihren ersten Tag mit 1 Million Dollar und anschließend einen Tag mit 2 Millionen Dollar in Kanada. Netcoins erzielte im September einen Tag mit 4 Millionen Dollar, wiederum in Kanada, während das Unternehmen seine Dienstleistungen in die USA und global, einschließlich Europa, expandierte. Dieser neue Tagesrekord für europäische Transaktionen hebt den Erfolg der laufenden Expansion unserer Coin-Offerings und Kryptowährungs-Beziehungen hervor, was unsere Fähigkeit zur Steigerung der transaktionsbasierten Einnahmen fördert. "Unsere globalen Kryptowährungs-Beziehungen zahlen sich weiter aus. Die Zunahme an institutioneller Beteiligung im Kryptowährungssektor unterstützt weitere große Transaktionen, was Volumen und Einnahmen für Netcoins generiert," sagte Netcoins CEO, Mark Binns. "Erneut verleiht unser öffentliches, testiertes und transparentes Geschäftsmodell jedem von uns abgewickelten Geschäft Vertrauen." *Aggressive Expansion mit mehr als 150.000 neuen Verkaufsstellen für Kryptowährungen - deutliche Umsatz und Gewinnsteigerung erwartet!* Bereits einen Tag nach unserer Erstvorstellung veröffentlichte Netcoins (WKN A2JGMN) [1] eine hervorragende Unternehmensmeldung! Soeben wurde bekannt gegeben, dass mehr als 150.000 neue Verkaufsstellen (virtuelle Krypto-ATM's) ab heute zur Verfügung stehen. Dies ist eine gewaltige Expansion von derzeit 21.0000 Verkaufsstellen auf über 171.000 Standorte. Im 3. Quartal konnten 21 Mio. CAD Umsatz generiert werden, mit 21.000 Verkaufsstellen und dem OTC-Handel. Daher sind wir der Ansicht, dass aufgrund dieser neuen Verkaufsstellen und dem weiterhin florierenden OTC-Handel, der Umsatz in den nächsten Quartalen deutlich gesteigert werden kann. Verpassen Sie es nicht sich rechtzeitig zu positionieren, wir rechnen in den kommenden Tagen mit weiteren positiven Neuigkeiten, wie Update zur geplanten Custodian Lösung (Verwahrung von Kryptowährungen für Großanleger), als auch ein Umsatzupdate. *Die News im Detail:* Die Integration mit diesem Voucher-Partner ist jetzt abgeschlossen und die Kunden können jetzt auf 6 Kontinenten in diese über 150.000 neuen Verkaufsstellen gehen, um einen Cash-Voucher zu erwerben, der dann online bei www.goNetcoins.com/redeem gegen eine Kryptowährung ihrer Wahl eingelöst werden kann. "Diese Erweiterung dehnt unseren Geschäftsbereich um das Siebenfache aus und hilft uns dabei, für den Durchschnittskunden den Erwerb von Kryptowährungen zu vereinfachen und zugänglicher zu machen," sagte Netcoins CEO Mark Binns. "Das Team bei Netcoins ist immer tätig und wir sind begeistert, dass ab heute diese über 150.000 Verkaufsstellen mit dem Verkauf der Voucher beginnen können, die dann via Netcoins gegen Kryptowährungen eingelöst werden. Unser Vertriebsnetz ist ein integraler Teil unseres Angebots und wir sind hocherfreut, eine globale Verkaufslösung für Kryptowährungen zu bieten." *Unsere kürzliche Erstempfehlung mit allen Hintergrundinfos!* Nach unseren letzten erfolgreichen Empfehlungen (Link-Erfolge) [4] haben wir die letzten Wochen intensiv recherchiert und mit Experten und Branchenkennern im Bereich Kryptowährungen/Blockchaintechnologie gesprochen. Bei unserer Suche war uns besonders wichtig, dass das Unternehmen noch möglichst am Anfang der Entwicklung steht, ein Businessmodell hat, das dem Kunden einen echten Mehrwert bietet und von Personen entwickelt wird, die sich im Markt auskennen. Schließlich schießen zur Zeit Unternehmen im Bitcoin- und Blockchain-Sektor wie Pilze aus dem Boden, oft ohne Hand und Fuß oder ein sinnvolles und kundenorientiertes Geschäftsmodell. Dabei sind wir auf ein sehr vielversprechendes Projekt mit enormem Potential aufmerksam geworden. Unser heutiger Top-Pick Netcoins Holding Inc. (WKN A2JGMN) [1]hat im Jahr 2017 bereits einen Umsatz von rund 14,1 Millionen CAD erwirtschaftet. Das Umsatzziel für 2018 beträgt rund 77 Millionen CAD! Netcoins (WKN A2JGMN) [1] hat bereits im Jahr 2017 ein positives EBIDTA von rund 577.000 CAD erzielt! Damit ist Netcoins bereits jetzt schon weiter, als viele der angepriesenen "Blockchain- und Kryptoperlen" je sein werden, welche Meilenweit entfernt sind von Umsatz und Gewinnerzielung! Netcoins (WKN A2JGMN) [1] ist auf dem europäischen Markt noch relativ unbekannt und daher ein echter Geheimtipp. Die aktuelle Börsenbewertung beträgt lediglich 20 Mio. CAD, bei über 5,5 Mio. CAD Cash in der Unternehmenskasse. Dies ist unserer Meinung nach angesichts der hervorragenden Umsatzaussichten eine deutliche Unterbewertung. Zum jetzigen Zeitpunkt bei einem aktuellen Kurs von 0,15 CAD haben Sie die Möglichkeit günstiger einzusteigen als die Großinvestoren, welche zu einem Kurs von 0,35 CAD über 14 Mio. CAD investierten, Wir erwarten in den kommenden Wochen und Monaten deutlich höhere Kurse - verpassen Sie es nicht sich rechtzeitig zu positionieren! *Netcoins - The Virtual Krypto ATM!* In unserem ausführlichen Research-Bericht erhalten Sie einen Überblick über das Unternehmen und welches außergewöhnliche Geschäftsmodell das Unternehmen bietet! Zudem bietet der Bericht einen umfassenden Überblick über das Themengebiet Bitcoin & Kryptowährungen, damit Sie sich eine fundierte Meinung zu unserem neusten Top-Pick bilden können, bei dem wir mindestens 400 % Kurspotenzial erwarten! Dies mag sich auf den ersten Blick etwas ambitioniert anhören, aber bei einem prognostizierten Umsatz von 77 Mio. CAD im Jahr 2018, sind wir der Ansicht, dass eine Marktkapitalisierung von 100 Mio. CAD mehr als nur gerechtfertigt ist (aktuell 20 Mio. CAD). Die Zahlen des 3. Quartals mit über 21 Mio. CAD Umsatz (LINK) [5], untermauern unsere Prognose umso mehr! Dass der Umsatz im letzten Quartal sich noch einmal erheblich steigern wird, liegt auch in der vor kurzem bekanntgegebenen Zusammenarbeit mit einem Voucher Partner. Mit Cash Vouchern können Kunden in über 171.000 Einzelhandelsgeschäften auf über 6 Kontinenten problemlos Kryptowährungen

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

January 14, 2019 03:47 ET (08:47 GMT)