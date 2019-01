Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens Healthineers auf "Neutral" mit einem Kursziel von 38,20 Euro belassen. Das erste Quartal dürfte für den Hersteller von Medizintechnik wahrscheinlich noch nicht den Wendepunkt bei der Marge bedeuten, schrieb Analyst Ian Douglas-Pennant in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Vergleichskennziffern aus dem Vorjahr seien anspruchsvoll und das China-Geschäft dürfte zu Beginn des Geschäftsjahres noch kein Wachstumstreiber sein./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2019 / 16:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0032 2019-01-14/10:33

ISIN: DE000SHL1006