Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Vinci angesichts der Übernahme der Mehrheit am Flughafen Gatwick von 93,50 auf 96 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit dem Londoner Flughafen übernehme der Bau- und Infrastrukturkonzern ein interessantes Objekt zu einem guten Preis, schrieb Analyst Gregor Kuglitsch in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Neuausrichtung von Vinci mit starkem Fokus auf Flughäfen setze sich damit fort. In ihre Schätzungen bezog sie außerdem die derzeitigen Protestbewegungen in Frankreich ein./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2019 / 16:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0033 2019-01-14/10:35

ISIN: FR0000125486