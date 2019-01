Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Dialog Semiconductor nach vorläufigen Zahlen zum Schlussquartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Nach zuletzt negativen Signalen von Apple seien die Resultate des Zulieferers keine Überraschung, schrieb Analyst Mitch Steves in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Erwartungen an das Geschäft mit Bausteinen zum Energiemanagement (PMIC) dürften dennoch weiter sinken./ag/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2019 / 03:19 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2019 / 03:19 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0034 2019-01-14/10:36

ISIN: GB0059822006