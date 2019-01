Zürich (www.aktiencheck.de) - Rückblick: Nach der enormen Verkaufswelle, die Anfang Dezember bei 11.566 Punkten eingesetzt war und den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) in der Spitze bis 10.270 Punkte gedrückt hatte, konnte sich der Index ab Ende Dezember wieder deutlich von diesem Tief lösen und über die mittelfristig entscheidende Unterstützung bei 10.550 Punkten zurücknden, so die Analysten der UBS in einer aktullen Ausgabe von "KeyInvest Daily Trader". ...

