Der Automatisierungsspezialist Onoff AG will im Februar an die Frankfurter Börse gehen. Geplant sei ein Börsengang mit Kapitalerhöhung, teilte der Anbieter von IT-Lösungen am Montag in Wunstorf mit. Neben den neuen Aktien sollen auch Papiere aus Altbesitz angeboten werden. Notiert werden sollen die Aktien in dem noch neuen Segment Scale der Deutschen Börse, das sich an etablierte Wachstumsfirmen richtet.

Das Unternehmen mit den beiden Tochtergesellschaft Onoff Engineering GmbH und die Onoff IT-Solutions GmbH wurde den Angaben zufolge 1988 im niedersächsischen Wunstorf gegründet und ist derzeit mit mehr als 160 Mitarbeitern an fünf Standorten in Deutschland sowie in Wien vertreten. Kunden stammen nach Unternehmensangaben aus den Branchen Pharma, Biotechnologie, Nahrungs- und Genussmittel, Chemie, Wasser und Abwasser, Öl und Gas sowie Energie./mne/tav/mis

