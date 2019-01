Eine höhere Bewertung des Immobilien-Portfolios der Alstria Office hat den Aktienkurs am Montag angetrieben. Mit einem Plus von 2,4 Prozent auf 12,76 Euro lagen die Papiere auf Rang eins im MDax . Das Unternehmen wies bei der Bewertung seiner Immobilien per Ende 2018 einen positiven Effekt von 400 Millionen Euro aus.

Mit den Kursgewinnen versuchten die Papiere nun erneut den Ausbruch nach oben aus einem Ende Juli begonnenen Abwärtstrend, sagte ein Händler. Dessen obere Trendlinie verlaufe bei etwa 12,80 Euro. Im Falle eines gelungenen Ausbruchs könne sich die Aufwärtsbewegung noch fortsetzen. Das nächste Kursziel sei dann das Hoch von Mitte Oktober bei 13,19 Euro./bek/ag

