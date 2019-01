Das Jahr 2018 ist erneut überaus erfolgreich für das Familienunternehmen, wie Jens Groninger bei seinem Rückblick deutlich macht. Diverse Auszeichnungen - etwa der Achema-Innovations-Award oder der Interphex-Biotech-Innovation-Award - verdeutlichen, dass Groninger auch in 2018 seinem Anspruch als Innovationsführer gerecht geworden ist. "Das möchten wir auch in Zukunft. Wir wollen führend sein und bleiben", so Jens Groninger. Die hohe Qualität und der technische Anspruch an die Maschinen wirken sich entsprechend auf das Neumaschinengeschäft aus. Der Auftragseingang ist um elf Prozent gestiegen - und hat damit überproportional stark im Vergleich zum durchschnittlichen Wachstum der Branchen Pharma, Kosmetik und Consumer Healthcare zugenommen. Im Bereich Service kann das Unternehmen rund 19 Prozent Zuwachs verzeichnen. "Damit blicken wir auf das beste Geschäftsjahr seit Firmengründung zurück." All dies sei nur aufgrund der guten Zusammenarbeit in allen Bereichen und über ...

Den vollständigen Artikel lesen ...