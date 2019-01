Als Elon Musk im Herbst 2017 das Event zur Vorstellung des Tesla Semi und dem neuen Roadster ankündigte, übte er sich keinesfalls in Bescheidenheit: "Das wird euren Verstand aus dem Schädel in eine andere Dimension pusten." Die Fahrzeugdaten waren tatsächlich beeindruckend: Während das Spitzenmodell des Semi rund 800 Kilometer Reichweite haben soll, kann der neue Roadster in 1,9 Sekunden von 0 auf 100 beschleunigen. Doch damit nicht genug. Vor wenigen Tagen twitterte Musk über eine weitere Fähigkeit des Roadster.

Den vollständigen Artikel lesen ...