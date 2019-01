Die US-Bank JPMorgan hat Dialog Semiconductor nach Umsatzzahlen zum vierten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Die Erlöse seien am unteren Ende der vom Halbleiter-Unternehmen ausgegebenen Zielspanne ausgefallen, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Montag vorliegenden Studie. Daraus resultiere ein Jahresumsatz, der weitgehend der durchschnittlichen Analystenprognose entspreche. Angesichts der jüngsten Umsatzwarnungen von Apple und Zulieferern wie Skyworks geht der Experte aber davon aus, dass Dialog eine schwache Prognose für das März-Quartal geben wird, wenngleich Dialogs Ausrichtung auf ältere iPhone-Modelle etwas helfen könnte./edh/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2019 / 07:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2019 / 07:52 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0038 2019-01-14/11:08

ISIN: GB0059822006