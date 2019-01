Bonn (www.anleihencheck.de) - Am US-Rentenmarkt waren als sicher angesehene Treasuries zum Ende der Woche verstärkt gefragt, so die Analysten von Postbank Research.Grund dürfte neben bislang noch ausbleibenden, positiven Nachrichten bezüglich einer Annäherung im Handelsstreit zwischen den USA und China die anhaltende Haushaltssperre in den USA sein, die seit dem Wochenende die längste in der Geschichte sei. 10-jährige Treasuries hätten zum Wochenschluss 3 Basispunkte niedriger als am Vortag mit 2,70% rentiert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...