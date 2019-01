Die Deutsche Bank hat die Aktie des AB Inbev angesichts eines Berichts über einen möglichen Börsengang seines Asiengeschäfts auf "Buy" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Ein solcher Schritt würde dem Brauereikonzern helfen, seine Schulden abzubauen, und könnte zu einem Wendepunkt in der Bewertung der Aktie werden, schrieb Analyst Andrea Pistacchi in einer am Montag vorliegenden Studie. AB Inbev habe den Bericht allerdings nicht bestätigt./gl/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2019 / 19:03 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: BE0974293251