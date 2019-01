Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Evonik auf "Sell" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Die Aussichten für das abgelaufene vierte Quartal hätten sich im europäischen Chemiesektor weiter eingetrübt, schrieb Analyst Andrew Stott in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Eine Konferenz der UBS in China habe außerdem gezeigt, dass die Voraussetzungen für 2019 dort gemischt seien. Bei Evonik erwähnte er positiv, dass sich die Lage beim Niedrigwasser im Rhein vorerst entspannt habe./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2019 / 00:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0047 2019-01-14/11:13

ISIN: DE000EVNK013