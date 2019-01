Zürich (www.aktiencheck.de) - Facebook: Doppelboden deutet sich an - Chartanalyse Rückblick: Nach dem starken Ausverkauf vom neuen Rekordhoch bei 218,62 USD im August 2018, etablierte sich bei den Aktien von Facebook (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) ein neuer Abwärtstrend, so die Analysten der UBS in einer aktullen Ausgabe von "KeyInvest Daily Trader". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...