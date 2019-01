Der Büroimmobilienspezialist Alstria Office profitiert von den weiterhin steigenden Immobilienpreisen. Der Wert seiner Büroimmobilien sei Ende Dezember auf 3,9 Milliarden Euro gestiegen, teilte der im MDax notierte Konzern am Montag in Hamburg mit. Damit sei das Portfolio 400 Millionen Euro mehr wert als noch Ende September. Ende 2017 hatte der Wert der Immobilien bei 3,3 Milliarden Euro gelegen. Am Aktienmarkt kam die Neubewertung gut an. Die Aktie legte im Vormittagshandel um 2,73 Prozent zu und war damit größter Gewinner im MDax./mne/jha/

ISIN DE000A0LD2U1

AXC0131 2019-01-14/11:18