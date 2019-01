Neuer Service ermöglicht Logistikdienstleistern ein 8,1 Billionen USD schwerer Markt - ihre Erfolgsraten für Angebotsanfragen (Request for Proposal, RFP) und Ausschreibungen zu steigern sowie ihre Margen zu verbessern

Winmore präsentierte heute seine Flaggschiff-Softwarelösung, die weltweit Spediteure und Frachtmakler dabei unterstützt, ihre Ausschreibungs- und Vergabeprozesse zu straffen, zu beschleunigen und zu optimieren, was bei gleichzeitiger Verbesserung der Bruttomarge eine beschleunigte Kundenakquise und gesteigerte Erfolgsrate bedeutet. Die neue Lösung bietet führenden gewerblichen Unternehmen eine digitale Plattform zur Verwaltung der Qualifizierung für und Rückmeldung auf Transportausschreibungen, ein heutzutage entscheidendes aber zeitaufwendiges Verfahren, das überwiegend manuell mit Kalkulationstabellen ausgeführt wird.

"Ein effizientes Ausschreibungs- und Vergabeverfahren ist heute für den Erfolg von Third Party Logistics Service Providern maßgeblich", so Pete Cittadini, CEO von Winmore. "Unsere cloudbasierte Lösung hilft Spediteuren und Frachtmaklern ihre Erfolgsraten für die Ausschreibungen zu priorisieren und zu erhöhen, die das stärkste Margenwachstum fördern, auf ihre Kapazitäten abgestimmt sind, das geringste Risiko darstellen und am wahrscheinlichsten das Downstream Spotmarkt-Geschäft fördern, das oftmals recht profitabel ist."

Mit der Ausschreibungs- und Vergabemanagementsoftware von Winmore können 3PLs RFP-Workflows erschließen, die die Best Practices der Logistikbranche enthalten, und so Transparenz des End-to-End-Prozesses erzielen. Das beschleunigt den Rückmeldeprozess und gewährleistet, dass Gebote fristgerecht eingereicht werden.

Darüber hinaus bietet die Software Logistikdienstleistern Hilfe beim Markieren von RFPs und Ausschreibungen, die dem Preisvergleich etablierter Dienstleister dienen. Laut Analysten fallen 18 sämtlicher RFPs und Ausschreibungen in diese Kategorie, die Ressourcen verbrauchen, Margenerosion bedeuten und das Risiko einer Branchenstandardisierung bergen.

"Winmores Software spielt eine entscheidende Rolle als digitale Grundlage unseres Ausschreibungsverfahrens", so Michael Lutjann, Chief Information Officer bei Imperial Logistics, ein in Duisburg, Deutschland, ansässiger Anbieter für Logistik- und Lieferkettenlösungen. "Dank Winmore können wir schneller hochwertigerer Gebote abgeben, die wahrhaft und nachhaltig zur Verwirklichung unserer wirtschaftlichen Ziele beitragen."

Die heute veröffentlichte Ausschreibungs- und Vergabemanagementsoftware ermöglicht:

Datengesteuerte Qualifizierung für Ausschreibungen: Die Ausschreibungspunktzahl zeigt 3PLs, welche RFQs und Ausschreibungen die höchste Marge und den höchsten Wert versprechen, wodurch unwahrscheinliche und nicht profitable Ausschreibungen vermieden werden.

Die Ausschreibungspunktzahl zeigt 3PLs, welche RFQs und Ausschreibungen die versprechen, wodurch unwahrscheinliche und nicht profitable Ausschreibungen vermieden werden. Transparenz des Ausschreibungsprozesses: Logistik-Marktführer kennen den Status jeder Ausschreibung. Die Software bietet klaren Einblick, sodass die Vertriebs-, Finanz-, Rechts-, IT-, Speditions- und Produktteams wissen, was zu welchem Zeitpunkt erwartet wird und ob der Prozess durch mögliche Engpässe beeinträchtigt wird.

Logistik-Marktführer kennen den Status jeder Ausschreibung. Die Software bietet klaren Einblick, sodass die Vertriebs-, Finanz-, Rechts-, IT-, Speditions- und Produktteams wissen, was zu welchem Zeitpunkt erwartet wird und ob der Prozess durch mögliche Engpässe beeinträchtigt wird. Gesteigerte Eigenverantwortung: Teammitglieder können jederzeit und überall nach Belieben zusammenarbeiten, Ideen austauschen, Benachrichtigungen einrichten, Aufgaben verwalten und Genehmigungen erhalten.

Winmore wurde konzipiert, um Trefferquoten zu steigern, die Rückmeldekosten zu senken und Kunden zu helfen, mehr Ausschreibungen zu gewinnen.

Winmore läuft über Amazon AWS, die weltweit zuverlässigste, sicherste und skalierbarste cloudbasierte Infrastruktur. Winmore ist eine verwaltete Umgebung, die Kunden ab dem ersten Tag unmittelbaren Wert bietet, ohne auf IT-Unterstützung angewiesen zu sein.

Verfügbarkeit: Winmore ist ab sofort verfügbar

Über die weltweite Logistikbranche: Transparency Market Research (TMR) schätzt den Wert des aktuellen Logistikmarktes auf 8,1 Billionen USD und prognostiziert bis 2023 eine Wertsteigerung auf 15,5 Billionen USD.

Über Winmore

Winmore steht unter der Leitung von Silicon Valley Software-Veteranen und Logistikexperten, die gemeinsam über jahrzehntelange Erfahrung mit der Markteinführung hochmoderner, bahnbrechender Technologien verfügen. Winmore konzentriert sich in erster Linie darauf, der weltweite Marktführer im Bereich Ausschreibungs- und Vergabemanagement für Spediteure und Frachtmakler zu sein. Erfahren Sie mehr auf winmore.app

