Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für L'Oreal von 215 auf 214 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Im europäischen Lebensmittel- sowie Haushaltsgüter- und Kosmetiksektor bevorzuge sie derzeit Werte mit Margenpotenzial, Handlungsmöglichkeiten im Portfolio und einem Wachstum, das stärker sei als der Inflations- und Währungsdruck, schrieb Analystin Pinar Ergun in einer am Montag vorliegenden Studie. Bei L'Oreal nahm sie kleinere Anpassungen an ihren Erwartungen für das Jahr 2020 vor. Die Aktie schätzt sie trotz der Risiken durch eine Verlangsamung in China und die Protestbewegungen in Frankreich./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2019 / 01:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0050 2019-01-14/11:34

ISIN: FR0000120321