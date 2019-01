Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Danone von 73 auf 72 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Im europäischen Lebensmittel- und Haushaltsgütersektor bevorzuge sie derzeit Werte mit Margenpotenzial, Handlungsmöglichkeiten im Portfolio und einem Wachstum, das stärker sei als der Inflations- und Währungsdruck, schrieb Analystin Pinar Ergun in einer am Montag vorliegenden Studie. Bei Danone sieht sie wegen einem verbesserten operativen Abschneiden die Chance auf eine Neubewertung der Aktie. Sie nahm bei dem Joghurthersteller allerdings kleinere Kürzungen an ihren Schätzungen für 2020 vor./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2019 / 01:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

