Die Deutsche Bank hat Astrazeneca vor Zahlen für 2018 auf "Buy" mit einem Kursziel von 6900 Pence belassen. Der Pharmakonzern sollte seine Ziele problemlos erreicht haben, schrieb Analyst Richard Parkes in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem rechnet er mit einem starken Umsatzausblick auf das neue Jahr. Zwar dürften eine einmalige Steuerzahlung auf eine Veräußerung sowie gestiegene Verpflichtungen im Zusammenhang mit der staatlichen US-Krankenversicherung Medicare das Wachstum beim Ergebnis je Aktie bremsen. Dennoch erschienen die Konsensschätzungen immer noch erreichbar./gl/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2019 / 04:03 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0055 2019-01-14/11:40

ISIN: GB0009895292