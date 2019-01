Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Continental nach der Vorlage von Jahres-Eckdaten und einem Ausblick auf "Hold" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen. Das vierte Quartal sei beim operativen Gewinn etwas besser verlaufen als vom Konsens erwartet, schrieb Analyst Ashik Kurian in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Ziele für 2019 implizierten aber schwächere Margen und sinkende Marktschätzungen. Als Hauptgrund für den vorsichtigen Ausblick verwies der Experte auf die Aussichten für die Profitabilität im Autozuliefergeschäft./tih/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2019 / 03:56 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2019 / 03:56 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0057 2019-01-14/11:47

ISIN: DE0005439004