Die Wertpapierexperten von HSBC Global Research haben die Beobachtung der Strabag-Aktien aufgenommen. Zum Auftakt stuften die HSBC-Analysten die Papiere des heimischen Baukonzerns mit "Buy" und einem Kursziel von 35,00 Euro ein.

Die Bewertung der Anteilsscheine der Strabag fand im Zuge einer Studie über den deutschen Infrastruktur-Sektor statt. Darin erwartet die HSBC den Straßenbau als einzigen Infrastrukturbereich, in den die Investitionen weiter steigen werden und "Strabag ist mit einem Anteil von 9 Prozent der Marktführer im deutschen Straßenbau", wie die Analysten um Christian Korth in der Studie schreiben.

Das Anlagevotum "Buy" und das Kursziel von 35,00 Euro wird darin mit der Stabilität in den Kernmärkten der Strabag begründet. Außerdem sei das Papier der österreichischen Baukonzerns attraktiv bewertet: "Strabag hat unterstützt von einer besseren Marktentwicklung und Kostendisziplin finanziell gut abgeschnitten", schreiben die Experten der HSBC. Ihnen zufolge liege der Kurs ein Viertel unter dem 52-Wochen-Hoch, während sich die Fundamentaldaten weiter gut halten würden.

Deutschland sei zwar für die Strabag der wichtigste Markt, in dem im Jahr 2017 47 Prozent der Leistung generiert wurde, der Baukonzern sei in Europa trotzdem "relativ diversifiziert".

Beim Gewinn je Aktie erwarten die HSBC-Analysten 3,28 Euro für 2018, sowie 2,99 bzw. 3,09 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,40 Euro für 2018, sowie 1,30 bzw. 1,40 Euro für 2019 bzw. 2020.

Am Montag am späten Vormittag notierten die Strabag-Werte an der Wiener Börse mit minus 1,22 Prozent bei 28,35 Euro.

Analysierendes Institut HSBC

