Weltmarktführer kombinieren die führende Position bei Soft- und Hardwaretechnologien, um gemeinsam Lösungen zu entwickeln, die den Betrieb der digitalen Lieferkette in Fabrik, Lager und Einzelhandel optimieren

JDA Software, Inc. und die Panasonic Corporation gaben heute eine gemeinsame Partnerschaft zur Entwicklung integrierter Lösungen bekannt, die die Lösungsfamilie JDA LuminateTM und die einzigartigen Technologien von Panasonic für die Fertigungs-, Logistik- und Einzelhandelsindustrie nutzen. Diese neu integrierten Lösungen werden auf der NRF Big Show in New York, auf dem JDA-Stand Nr. 3037 und dem Panasonic-Stand Nr. 2264 demonstriert und zeigen das "Visual Sort AssistTM"-System von Panasonic, die Out-of-Stock-Erkennung, die Flowline-Analytik und die Gesichtserkennungstechnologie.

Durch die Kräftebündelung werden JDA, das mehr als 4.000 Kunden weltweit End-to-End-Lösungen für die digitale Lieferkette anbietet, und Panasonic, ein 100 Jahre alter weltweiter Marktführer in der Entwicklung verschiedener Elektroniktechnologien und Lösungen für die Bereiche Unterhaltungselektronik, Wohnungsbau, Automobil und B2B, umfassende Prozessinnovationen für Kunden bereitstellen, die die Vorteile von Digital-Edge-Technologien nutzen, die SaaS, das Internet der Dinge (IoT), künstliche Intelligenz (KI), maschinelles Lernen (ML), Echtzeit-Sensortechnologien und fortschrittliche Analytik umfassen. Die gemeinsamen Lösungen werden die Wertschöpfungskette innerhalb des Betriebs eines Kunden verbessern, indem sie Produktionspläne, Angebots- und Nachfrageprognosen, Durchlaufzeiten und das Management von Filialbeständen optimieren.

"Die autonome Transformation der Lieferkette steht erst am Anfang und wird auf der Korrelation von Edge-Technologien mit Lieferketten-Software für Unternehmen aufbauen. Die JDA-Partnerschaft mit Panasonic zur Co-Innovation und Bereitstellung von Lösungen für unsere Kunden ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung", sagte Girish Rishi, Chief Executive Officer (CEO) von JDA. "Dies wird nicht nur die Präsenz und den Fußabdruck von JDA in Japan stärken, sondern auch die neuen Technologien in den Kundenerfahrungs-Zentren von JDA in Scottsdale und London sowie in der Zentrale der Panasonic Connected Solutions Company in Tokio in den Fokus der Kunden stellen, was den Kunden einen konkreten Einblick in die Autonomie gibt, die sie in ihren zukünftigen Fabriken, Lagern und Geschäften ausüben können."

JDA und Panasonic werden die Stärken ihrer jeweiligen Kundenbasis in jedem Land nutzen, um in neue Märkte zu expandieren und gemeinsam das Geschäft weltweit zu fördern, indem sie neue Lösungen anbieten, die wichtige Anwendungsfälle abdecken, darunter:

"JDA Luminate"-Integration mit Panasonic Visual Sort Assist: Diese Lösung verbessert die Effizienz bei der Paketsortierung für Lagerhallen, indem sie die Scan-Technologie und Bildprojektion nutzt, um den Paket-Sortiervorgang auf einem Förderband zu beschleunigen, und gleichzeitig eine nahtlose Verbindung mit dem Hauptsystem herstellt, um Echtzeitdaten und Erkenntnisse zu liefern. Dies ermöglicht es den Warenhausmanagern, dynamische Entscheidungen auf der Grundlage des tatsächlichen Durchsatzes zu treffen und Änderungen an Transportaufträgen und Personalzuweisungen vorzunehmen, um einen dynamischen Betrieb zu erreichen. Durch die Halbautomatisierung der Paketprüfung und -weiterleitung können Kunden die Effizienz der Sortierprozesse erheblich verbessern.

"Im Rahmen unserer Geschäftsstrategie für Lösungen nutzt Panasonic das Know-how, das wir in der Fertigungsindustrie und unseren eigenen Kerntechnologien aufgebaut haben, um ein Gesamtlösungsintegrator für Kunden aus den Bereichen Logistik und Handel zu werden. Wissen und Hardware allein können jedoch nicht alle Anforderungen unserer Kunden vollständig erfüllen", sagt Yasu Higuchi, CEO des B2B-Geschäfts von Panasonic, Connected Solutions Company. "Durch diese Zusammenarbeit mit dem Branchenführer JDA bin ich zuversichtlich, dass wir Synergien mit den AI/ML-basierten Luminate-Softwarelösungen von JDA schaffen werden, um die Probleme unserer Kunden umfassend zu lösen."

Um mehr über diese Spitzeninnovationen zu erfahren, können die Teilnehmer der NRF BIG Show 2019 die JDA- und Panasonic-Stände besuchen, um diese Woche durch interaktive Demonstrationen mehr darüber zu erfahren, und auch an Präsentationen im JDA Innovation Theater innerhalb des JDA-Standes am 13. Januar um 11:00 Uhr in der Sitzung "JDA Panasonic: Partnering for Supply Chain Innovation" teilnehmen, und auf dem Panasonic-Stand auf der Hauptbühne am 13. Januar um 15:40 Uhr, am 14. Januar um 10:40 Uhr und am 15. Januar um 13:20 Uhr.

Über JDA Software, Inc.

JDA Software ist der bewährte Marktführer für Lieferketten, die auf künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen (KI/ML) basieren, und für Einzelhandelslösungen für 4.000 der weltweit führenden Einzelhandels-, Produktions- und Logistikunternehmen. JDA ermöglicht eine autonome LieferketteTM (Autonomous Supply Chain), indem es seine kognitiven SaaS-Lösungen von End-to-End über Planung, Ausführung und Bereitstellung mit einem breiten Partner-Ökosystem verbindet und es den Kunden ermöglicht, die Nachfrage besser vorherzusagen und zu gestalten, ihre Produktlieferung zu transformieren und hervorragende Kundenerlebnisse zu liefern. Zu den erstklassigen Kundenmarken von JDA gehören 75 der 100 besten Einzelhändler, 77 der 100 besten Konsumgüterunternehmen und 8 der 10 besten globalen 3PLs. Mit JDA können Sie planen, um zu liefern. www.jda.com

Über Panasonic

Die Panasonic Corporation ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung verschiedener elektronischer Technologien und Lösungen für Kunden in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Wohnungsbau, Automotive und Business-to-Business. Das Unternehmen, das 2018 sein 100-jähriges Bestehen feierte, hat weltweit expandiert, betreibt nun 591 Tochtergesellschaften und 88 assoziierte Unternehmen weltweit und erzielte im am 31. März 2018 zu Ende gegangenen Geschäftsjahr einen Konzernumsatz von 7.982 Billionen Yen. Im Bestreben, durch bereichsübergreifende Innovationen neue Werte zu schaffen, nutzt das Unternehmen seine Technologien, um seinen Kunden bessere Lebensbedingungen und eine bessere Welt zu ermöglichen. Weitere Informationen zu Panasonic finden Sie unter

https://www.panasonic.com/global

"JDA" ist eine Marke oder eingetragene Marke der JDA Software Group, Inc. Jeder Handels-, Produkt- oder Dienstleistungsname, auf den in diesem Dokument unter dem Namen "JDA" verwiesen wird, ist eine Marke und/oder Eigentum der JDA Software Group, Inc.

"Visual Sort Assist" ist eine Marke der Panasonic Corporation.

Contacts:

Public Relations Contacts:

JDA Software, Inc.

Jolene Peixoto, Senior Director, Corporate Communications

Tel: +1 978-475-0524, jolene.peixoto@jda.com

Panasonic Corporation

Connected Solutions Company

Judah Reynolds, Public Relations Dept.

Tel: +81-80-9924-9839, reynolds.judah@jp.panasonic.com