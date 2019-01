marktEINBLICKE um 12: DAX - Marktunsicherheiten sind zurück, Continental bleibt vorsichtig

Die jüngste Markterholung hatte sich bereits in der Vorwoche eine Auszeit genommen. Am Montagmittag muss der DAX sogar mit deutlichen Kursverlusten leben. Offenbar sorgt die anstehende Brexit-Abstimmung für einiges an Verunsicherung.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -0,7% 10.815 MDAX -0,5% 22.555 TecDAX -1,0% 2.491 SDAX -0,8% 9.956 Euro Stoxx 50 -1,1% 3.036

Die Topwerte im DAX sind Lufthansa (WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125), Vonovia (WKN: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1) und Volkswagen (WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039). Interessant ist auch der Blick auf Continental (WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004), nachdem sich der Automobilzulieferer und Reifenhersteller in Bezug auf die 2019er-Aussichten nicht gerade sehr optimistisch präsentiert hatte.

Den vollständigen Artikel lesen ...