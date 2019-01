RESTON, Virginia, eine weltweite Vereinigung von führenden Wirtschaftshochschulen, hat The MBA Tour übernommen, eine anerkannte Marke in der Branche der weiterführenden betriebswirtschaftlichen Ausbildung.



The MBA Tour unterstützt das weltweite Bewerbermarketing von Wirtschaftshochschulen durch die Organisation von Veranstaltungen mit einem Fokus auf betriebswirtschaftliche Ausbildung, die jedes Jahr auf der ganzen Welt stattfinden. Der GMAC hat sich zum Ziel gesetzt, das Kernangebot von The MBA Tour zu erweitern, in weitere Märkte zu expandieren und Möglichkeiten zu erkunden, die Interaktion zwischen Wirtschaftshochschulen und potenziellen Studierenden auf eine personalisierte, datenintensive Weise zu vertiefen.

Die Übernahme steht im Einklang mit der Mission des GMAC, nämlich der Entwicklung von Werkzeugen, mit denen Wirtschaftshochschulen und talentierte Personen einander entdecken und bewerten können. Der GMAC wird durch die Integration seines Marktwissens und seiner digitalen Ressourcen einen Mehrwert schaffen, um ein umfassenderes Veranstaltungserlebnis zu ermöglichen und potenzielle Studierende durch umfassende Rekrutierungslösungen anzuziehen, die die Daten, Reichweite und Präsenz der Vereinigung an mehreren potenziellen Kontaktpunkten für Bewerberinnen und Bewerber ausrichten. Darüber hinaus wird der GMAC die Veranstaltungen von The MBA Tour in derzeit unterversorgten Märkten ausbauen und so den Zugang zu einem neuen Pool potenzieller Studierenden erleichtern. Auf diese Weise wird der GMAC Wirtschaftshochschulen mehr Möglichkeiten bieten, stärkere, fundiertere und sinnvollere Verbindungen aufzubauen. Mit mehr Informationen als Orientierungshilfe können potenzielle Studierende von dem Moment, an dem sie einen weiterführenden betriebswirtschaftlichen Hochschulabschluss in Erwägung ziehen, bis zum Zeitpunkt ihres Einstiegs in die Bewerbungsphase bessere Entscheidungen treffen.

"Die Übernahme von The MBA Tour ist Teil unseres kontinuierlichen Bestrebens, intelligentere, innovativere Wege zu entwickeln, um Wirtschaftshochschulen dabei zu unterstützen, die Anzahl ihrer Bewerberinnen und Bewerber zu erhöhen und gleichzeitig Studiengänge mit intuitiveren, datengesteuerten Lösungen anbieten zu können, um die Anforderungen an ihren Rekrutierungsprozess zu erfüllen", sagte Sangeet Chowfla, President und CEO des GMAC. "Der Aufbau eines robusten und vielfältigen Bewerberpools ist ein wichtiges Thema für Wirtschaftshochschulen auf der ganzen Welt und der GMAC erkennt die wichtige Rolle, die er bei der Verbindung von Hochschulen und Bewerbern spielt."

The MBA Tour, jetzt zu 100 % im Besitz des GMAC, nahm die Geschäftstätigkeit im Jahr 1993 auf. Das Unternehmen veranstaltet jedes Jahr auf 6 Kontinenten über 60 Veranstaltungen mit einem Fokus auf betriebswirtschaftliche Ausbildung und verbindet Bewerberinnen und Bewerber mit Wirtschaftshochschulen aus Nordamerika, Europa, Asien, Australien und Südamerika.

"The MBA Tour hat sich seit jeher verpflichtet, die besten Möglichkeiten für Wirtschaftshochschulen zu schaffen, um qualifizierte Bewerberinnen und Bewerber zu treffen", sagte Peter von Loesecke, CEO und Geschäftsführer von The MBA Tour. "Der GMAC ist gut aufgestellt, um diese Veranstaltungen für Wirtschaftshochschulen und Bewerber noch attraktiver zu gestalten, indem er seine Daten und seine Reichweite verwendet, um Bewerber und Hochschulen besser auf einen noch inhaltsreicheren Diskurs vorzubereiten."

Die Übernahme wurde am 10. Januar 2019 abgeschlossen.

Über den GMAC

Der Graduate Management Admission Council (GMAC) ist eine weltweite Vereinigung von führenden Wirtschaftshochschulen. Seit unserer Gründung im Jahr 1953 haben wir uns zum Ziel gesetzt, Lösungen für Wirtschaftshochschulen sowie Bewerberinnen und Bewerber zu schaffen, um sich besser zu entdecken, zu bewerten und miteinander in Kontakt zu treten. Wir arbeiten im Auftrag der Hochschulen und der Gemeinschaft, die sich für die weiterführende Ausbildung an Wirtschaftshochschulen einsetzt. Darüber hinaus stehen wir den Bewerberinnen und Bewerbern auf ihrem Weg in die Hochschulbildung beratend zur Seite, um sicherzustellen, dass kein Talent unentdeckt bleibt.

Der GMAC bietet erstklassige Forschung, professionelle Entwicklungsmöglichkeiten und Bewertungen für die Branche, um die Kunst und Wissenschaft der Zulassung weiterzuentwickeln. Der Graduate Management Admission Test (GMAT), der Eigentum des GMAC ist und von ihm verwaltet wird, ist das am häufigsten verwendete Bewertungsinstrument für Wirtschaftshochschulen, das von mehr als 7.000 Studiengängen weltweit anerkannt wird. Zu den weiteren vom GMAC angebotenen Prüfungen gehört der "NMAC by GMAC" (NMAT)-Test, der als Zulassungsvoraussetzung bei weiterführenden betriebswirtschaftlichen Studiengängen in Südasien, im südlichen Afrika und auf den Philippinen eingesetzt wird, und der "Executive Assessment" (EA)-Test, der speziell auf Studiengänge für Führungskräfte auf der ganzen Welt zugeschnitten ist.

Unser Flaggschiff-Portal für Bildungsressourcen und Informationen zum Hochschulmanagement, www.mba.com , erhält mehr als 6 Millionen Besuche pro Jahr und bietet das Suchtool "School Finder" sowie die Datenbank des "Graduate Management Admission Search Service" (GMASS), die passende Bewerberinnen und Bewerber mit Wirtschaftshochschulen abgleicht.

Der GMAC ist eine weltweit tätige Organisation mit Niederlassungen in Hongkong, China, Gurugram, Indien, Singapur, London, Großbritannien und den Vereinigten Staaten. Um mehr über unsere Arbeit zu erfahren, besuchen Sie bitte www.gmac.com .

Medienkontakt:

Geoffrey Basye, Director of Media Relations, GMAC

+1 (703) 668-9799 oder gbasye@gmac.com