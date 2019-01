Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -



Geschäftsführer und leitende Angestellte führender globaler Unternehmen aus dem Einzelhandelssektor nehmen am ersten RBEWC (Retail & Brand Experience World Congress (https://retailandbrandexperience.com/)) teil. Die Veranstaltungsorganisatoren haben bereits die Namen der ersten Redner bestätigt, die Erfahrungen austauschen und über die größten Herausforderungen einer Branche diskutieren werden, welche sich aufgrund technologischer Fortschritte im Umbruch befindet. Der Kongress wird vom Messeinstitut Fira de Barcelona veranstaltet und ist in fünf Themenbereiche (Kundenerfahrung, Multichannel, Eigentum, Technologie und Kundenanpassung) sowie sieben Branchen (Mode, umsatzstarke Konsumgüter, Läden und Einkaufszentren, Schönheit/Kosmetik, Elektronik, Möbel und digitales Banking) unterteilt.



(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/659718/Fira_Barcelona_Logo.jpg )



(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/807131/RBEWC_Logo.jpg )



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/807132/RBEWC.jpg )



Zu den bereits bestätigten, prominentesten Teilnehmern zählen Alex Cruz, Präsident von British Airways, Barbara Martín Cópola, CDO von IKEA, Xavier Orriols, Senior Vice President für Europa und Afrika sowie Präsident für Südeuropa bei PepsiCo, Pascal Clouzard, Geschäftsführer bei Carrefour France, Fuencisla Clemares, Geschäftsführerin bei Google Iberia, Juan Chaparro, Leiter für Lieferkette, Beschaffung und Qualität bei Primark sowie Bernd H. Schmitt, Professor für Marketing an der University of Columbia.



Vorsitzender des Lenkungsausschusses für den Kongress ist José Luis Nueno, Fachberater und Professor an der IESE Business School. Behandelt werden Themen wie die Verbesserung der Kundenerfahrung, Einzelhandel in der Lebensmittelbranche, Herausforderungen im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit, Lieferkette, Multichannel, Kundenanpassung, Strategien zur Verbesserung der Effizienz von Sendungen in Online-Handel, E-Commerce im Luxussektor sowie die Zukunft der Immobilienwirtschaft.



Alba Batist, Direktor des Retail & Brand Experience World Congress, betont: "Wir versammeln einige führende Stimmen der Branche und präsentieren die innovativsten Erfolgsgeschichten, um zu analysieren, wie die technologische Entwicklung in den verschiedenen Teilsektoren, aus denen sich der Einzelhandel zusammensetzt, angewandt wird. Außerdem werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Trends für die Zukunft."



Ausstellungsfläche und Startups



Auf der Veranstaltung, die vom 27. bis zum 29. Mai im Veranstaltungszentrum Gran Via der Fira de Barcelona stattfindet, wird außerdem ein Ausstellungsbereich mit 120 Unternehmen und 75 Startups zu finden sein. 25 von ihnen nehmen an einem Wettbewerb zur Auswahl der vielversprechendsten jungen Unternehmen teil. Der von der Fira de Barcelona im ersten Jahr organisierte Retail & Brand Experience World Congress hat zum Ziel, einen Treffpunkt zu schaffen, auf dem sich Unternehmen, die sich mit der Entwicklung der neuesten technologischen Lösungen beschäftigen, mit den Hauptakteuren der Bereiche Online-Handel, physische Läden, große Marken und Einzelhandel austauschen können.



Weitere Informationen finden Sie aufhttps://www.firabarcelona.com/ en/news/-/pressnews/13864509/Google--Ikea--Pepsico--British-Airways-- Primark-and-Carrefour--the-first-firms-to-confirm-their-attendance-at -the-RBEWC



OTS: Fira de Barcelona newsroom: http://www.presseportal.de/nr/116820 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_116820.rss2



Pressekontakt: Albert SAS +34-93-233-21-66 asas@firabarcelona.com