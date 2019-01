In den USA wollen die Reichen und Berühmten aus den volatilen Märkten raus, so konstatiert die "New York Post". Viele private Anleger haben 2018 einen Großteil ihres Anlagevermögens verloren: weltweit wurden 13 Billionen US-Dollar vernichtet. "In Zeiten der Unsicherheit sind die Reichen eher um den Vermögenssicherung als um Wachstum bemüht", sagte Joseph ...

