Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Continental nach vorläufigen Jahreszahlen von 170 auf 150 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Kennziffern des Reifenherstellers und Autozulieferers seien erwartungsgemäß ausgefallen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie. Aufgrund des wohl zunehmenden Kostendrucks in der Zulieferersparte sowie wegen des unklaren Volumenausblicks habe er aber seine Gewinnprognose (bereinigtes EPS) für 2019 reduziert./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2019 / 09:19 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2019 / 09:44 / EST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0065 2019-01-14/12:10

ISIN: DE0005439004