Vier Streicher, ein Piano und eine Soul-Sängerin: So hat Jason Derulo seinen Party-Hit "Tip Toe" noch nie gehört. "Die Performance hat mich umgehauen", staunt der US-Star, als er Florentinas (19, Mannheim) Version hört. Ihre Konkurrenten, die Wiener Band SKYE, verfolgen mit ihrem sanften Rock-Cover von Derulos "The Other Side" ein Ziel: "Jason Derulo soll heulen, wenn er uns hört." In der neuen ProSieben-Musikshow "My Hit. Your Song." am 17. Januar 2019, um 20:15 Uhr singen Solo-Künstler und Bands die Songs von und vor ihren Musik-Idolen Jason Derulo, Olly Murs und Sasha. Olly Murs ist begeistert von der poppigen Folk-Rock-Variante seines Hits "Dear Darling": "Die Harmonie war richtig klasse. John Garner hat das besser gemacht als ich." Welche komplett neu arrangierten Coversongs überzeugen Olly Murs, Jason Derulo und Sasha? Und welche Interpretation kommt beim Publikum am besten an?



Diese Musiker singen die Songs ihrer Stars



Jason Derulo: Florentina vs. SKYE



Florentina (19, Sängerin aus Mannheim): "Want To Want Me", "Tip Toe" SKYE (Stadion-Rock-Band aus Wien / Österreich): "Want To Want Me", "The Other Side"



Sasha: Ladykryner vs. James Gruntz



Ladykryner (Volksmusik-Band aus Graz / Österreich): "If You Believe", "Lucky Day" James Gruntz (31, Singer-Songwriter aus Biel / Schweiz): "If You Believe", "Du fängst mich ein"



Olly Murs: John Garner vs. Kochkraft durch KMA



John Garner (Folk-Pop-Rock-Band aus Augsburg): "Dear Darling", "Oh My Goodness" Kochkraft durch KMA (Punkband aus Köln und Duisburg): "Dear Darling", "Heart Skips A Beat"



Von aktuellen Hits bis zu echten Klassikern In der neuen ProSieben-Musikshow "My Hit. Your Song." erleben Musik-Ikonen aus der internationalen und nationalen Pop-, Rock- oder Hip-Hop-Szene, darunter Olly Murs, SIDO, DJ BoBo oder PUR, neue Interpretationen ihrer Hits. Jeweils zwei Künstler - vom Newcomer bis zur etablierten Band, vom Singer-Songwriter bis zur Elektro-Combo - spielen die Songs eines dieser Stars in ihrem ganz persönlichen Stil. Das Musik-Idol entscheidet, welches Cover ihn am meisten begeistert und wer in der Publikumsentscheidung die Chance hat, 25.000 Euro zu gewinnen.



"My Hit. Your Song." ist eine Show-Entwicklung von Constantin Entertainment, die die Musikshow im Auftrag von ProSieben produziert. Moderiert wird die neue Show-Reihe von Jeannine Michaelsen. Bereits vorab gibt es täglich (seit 12. Januar) einen Auftritt der Bands online auf www.ProSieben.de/myhityoursong zu sehen.



"My Hit. Your Song." - ab 17. Januar 2019, donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben







