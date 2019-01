In der vergangenen Woche sorgten positive Ausblicke bei Canopy Growth und Aurora Cannabis für einen deutlichen Kurssprung. Am Freitag schoss dann auch das Papier von Tilray nach oben: an der Nasdaq ging es zeitweise um 26 Prozent rauf. Hintergrund für den Kurssprung bei Tilray war die Nachricht, dass ein Fonds, der vom Silicon Valley Milliardär Peter Thiel unterstützt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...