Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Continental nach Jahres-Eckdaten und einem Ausblick auf "Neutral" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Die Eckdaten des Autozulieferers und Reifenherstellers für 2018 entsprächen in etwa den Erwartungen, der Ausblick auf 2019 dürfte aber weiter sinkenden Konsensschätzungen nach sich ziehen, schrieb Analyst David Lesne in einer am Montag vorliegenden ersten Reaktion. Er zeigte sich überrascht davon, dass es keine Neuigkeiten zum Börsengang der Antriebssparte gab. Dieser sei für Continental in diesem Jahr ein besonders wichtiges Ereignis./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2019 / 07:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0005439004