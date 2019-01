Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Qiagen nach einem Treffen mit hochrangigen Managern von 30 europäischen Pharma- und Biotechunternehmen auf "Hold" belassen. Der Tenor sei insgesamt positiv gewesen, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Es seien eher keine Bedenken hinsichtlich der US-Reformen geäußert worden, im Fokus hätten aber allgemein Übernahmen gestanden. Bei Qiagen sei für 2019 ein beschleunigtes Wachstum aus eigener Kraft durchgeklungen./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2019 / 18:46 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2019 / 00:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

