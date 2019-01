Die Erstnotiz der Aktien des heimischen Investorennetzwerks startup300 an der Wiener Börse ist für 21. Jänner vorgesehen. An diesem Tag startet mit dem direct market und direct market plus ein neues niedrig reguliertes Marktsegment für kleine und mittlere Firmen (KMU). Der Referenzpreis wurde mit 10,00 Euro pro Aktie angesetzt, ...

