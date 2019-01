München (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Schlager und Rap vereint: Auf einem exklusiven Event am 17. Januar in München bringt E.ON zwei hochkarätige Stars live auf die Bühne. Vanessa Mai & Moses Pelham performen erstmals gemeinsam und bündeln damit ihre musikalischen Talente. Das Event steht ganz im Zeichen von E.ON Plus, dem neuen Vorteilsprogramm, bei dem Kunden ihre Energieverträge kombinieren und damit dauerhaft profitieren können. Denn bündelnlohntsich!



Energiegeladene Symbiose



Mit ihrer gemeinsamen Performance belegen die zwei Künstler eindrucksvoll, dass die Grenzen der musikalischen Genres durchbrochen werden können. Vanessa Mai gehört zu den bekanntesten und erfolgreichsten Sängerinnen Deutschlands. Mit ihrem aktuellen Album konnte sie Platz 1 der deutschen Albumcharts erobern und geht dieses Jahr auf große Arena-Tournee. Moses Pelham ist mittlerweile seit fast drei Dekaden als Produzent, Rapper und Autor erfolgreich. Neben mehr als zwei Dutzend Gold- und Platin-Auszeichnungen, unter anderem mit GLASHAUS, Xavier Naidoo, Sabrina Setlur und seinen Solo-Projekten, wurde er für sein schöpferisches Wirken mit der Goethe-Plakette der Stadt Frankfurt ausgezeichnet. Er ist im Februar ein letztes Mal mit seiner Band GLASHAUS live & unplugged auf Zusatztour.



Exklusives Event live auf Facebook verfolgen



"Unser energiegeladener Abend verspricht eine spannende Symbiose aus den beiden unterschiedlichen Stilrichtungen Schlager und Rap", erklärt E.ON Geschäftsführer Wolfgang Noetel. "Nach dem erfolgreichen Start unseres Vorteilsprogramms E.ON Plus übertragen wir damit den Gedanken des Bündelns auf ein in der Energiebranche bisher einzigartiges Musik-Event." Das exklusive Event wird darüber hinaus live auf Facebook übertragen. Damit knüpft der Energieanbieter an das erfolgreiche Facebook Live Event "E.ON Powergames" an. Bei der interaktiven Spielshow traten im vergangenen November prominente Influencer in verschiedenen Energie-Challenges gegeneinander an. Auch wenn dieses Mal die musikalische Performance im Vordergrund steht, werden die Facebook-Zuschauer während der gesamten Show mit exklusivem Online-Content unterhalten. Das Facebook Live Event wird vom bekannten Ex-MTV-Moderator Patrice Bouédibéla moderiert, der schon bei den Powergames durch den Abend führte.



Unterstützt wird E.ON bei der Umsetzung des Events von den PR-Spezialisten von markenzeichen und achtung! in Zusammenarbeit mit Sony Music Germany und Rocket Studios.



Mit E.ON Plus Energieverträge bündeln



Bündeln lohnt sich - ob musikalisch auf der Bühne oder mit E.ON Plus. Statt einer einmaligen Prämie beim Wechsel des Energieanbieters profitieren E.ON Plus Kunden, die ihre Strom-, Erdgas- und Heizstromverträge kombinieren, Jahr für Jahr von 60 Euro Nachlass auf ihre Energiekosten. Diese lassen sich als Gutschrift auf die Jahresrechnung oder als Zusatzleistungen wie Ökostrom und Smart Home-Angebote einsetzen. Kunden innerhalb Deutschlands können sowohl zwei eigene Verträge als auch Verträge mit Freunden, Nachbarn oder Verwandten bündeln. Ortsgrenzen spielen keine Rolle.



Das Musik-Event startet am 17. Januar ab 19 Uhr live auf Facebook unter: https://www.facebook.com/EonEnergieDe.



Mehr zum Vorteilsprogramm E.ON Plus findet sich unter www.eon.de/plus



OTS: E.ON Energie Deutschland GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/109984 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_109984.rss2



Pressekontakt: E.ON Energie Deutschland GmbH Arnulfstraße 203 80634 München www.eon.de



Pressekontakt: Stefan Moriße Tel.: 089 / 1254 4324 stefan.morisse@eon.com