Der Lebensmitteleinzelhändler und Pionier für Bio-Produkte tegut... hat im Geschäftsjahr 2018 rund 2 % mehr Kundenbesuche verzeichnet als im Vorjahr, und das bei in Summe gleichbleibender Verkaufsfläche. Auch der durchschnittliche Kundenbon konnte im Wert erhöht werden. Der Netto-Umsatz der tegut... Gruppe ist um 2,7 % auf 1,035 Mrd. Euro gestiegen (2017: 1,008 Mrd. Euro). Die Flächenproduktivität wurde 2018 um 1,9 % gesteigert (2017: 0,9 %). Gewachsen ist ebenso der Anteil von Bio-Lebensmitteln und -produkten am Gesamtumsatz, und zwar von 25,4 % auf 26,0 %. Mehr verkauft wurden bei tegut... auch fair gehandelte Produkte und Lebensmittel aus regionalem Anbau. tegut... Geschäftsführer Thomas Gutberlet ist mit dem Geschäftsjahr zufrieden: "Unsere Strategie, den Verbrauchern gute Lebensmittel mit Fokus auf Frische, Bio und Regionalität anzubieten, hat auf unsere Ziele für 2018 erfolgreich eingezahlt. Es zeigt auch, dass wir mit unserem Kurs für nachhaltiges Wirtschaften und Wachsen auf dem richtigen Weg sind. Dass sich unser Angebot mit zahlreichen Bio-Qualitäten, unseren hochwertigen tegut... Eigenmarken, vielen Markenartikeln und dem insgesamt breiten Vollsortiment von Preiseinstieg bis Premium vom Wettbewerbsumfeld abhebt, bekommen wir regelmäßig als Feedback von unseren Kunden", so Gutberlet. "Mit diesem Konzept wollen wir auch in Zukunft weiter Impulse im Handel setzen."



Energieeffizienz und weniger Verpackungen



Seine Nachhaltigkeitsstrategie hat das Unternehmen mit Sitz im hessischen Fulda im vergangenen Jahr konsequent weiterverfolgt. Zur Vermeidung von Verpackungsmüll hat tegut... als erster Händler in Deutschland 2018 den verpackungsfreien Einkauf an seinen Bedientheken eingeführt. Kunden können für Fleisch, Wurst, Käse, Fisch und Antipasti eigene Behälter mitbringen, die vom Fachpersonal befüllt werden, und so auf Einwegplastikverpackungen verzichten. Im Obst & Gemüse-Sortiment wurden laufend Verpackungen von Plastik auf Recyclingpapier umgestellt und umweltfreundliche Mehrwegbeutel eingeführt. "Mit dem ressourcenschonenden und nachhaltigen Einsatz von Verpackungen sowie dem sinnvollen Verzicht auf überflüssige Verpackungen beschäftigen wir uns konsequent weiter", bekräftigt Gutberlet. Positiv bewertet der tegut... Chef, dass im vergangenen Jahr auch andere Supermarktketten die Initiativen wie Mehrwegverpackungen oder verpackungsfreier Einkauf an der Frischetheke aufgegriffen hätten, nachdem tegut... hier Pionier-Arbeit geleistet habe.



tegut... ist laut einer Studie des EHI Retail Institute in Köln, die 2018 durchgeführt wurde, unter den Spitzenreitern von zwölf deutschen Supermarktketten, was den energie-effizienten und sparsamen Umgang mit Strom auf der Verkaufsfläche angeht. Dabei liegt tegut... im Stromverbrauch, den das Unternehmen seit Jahren zu 100 % mit Ökostrom deckt, 21 % unter dem Durchschnittsverbrauch deutscher Supermärkte. Relevante Messgröße ist hierbei der spezifische Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Verkaufsfläche im Supermarkt, der z.B. für Kühlung und Beleuchtung nötig ist. Hier setzt tegut... standardmäßig auf CO2-Kälteverbundtechnik, mit der Lebensmittel klimaneutral gekühlt werden, sowie auf sparsame LED-Beleuchtungssysteme.



Umsatzplus der Backstationen mit herzberger Backwaren



Positiv entwickelt hat sich im vergangenen Jahr auch die herzberger Bäckerei, die 2017 wieder in die tegut... Gruppe integriert wurde. Die Qualitätsbäckerei ist eine weitere Besonderheit des hessischen Lebensmitteleinzelhändlers, der einen Großteil seiner Bio-Backwaren am Standort Fulda in der eigenen 'Hofbäckerei' herstellen lässt: zu 100 % mit hochwertigem Bio-Mehl in Naturland- und Demeter-Qualität und Wasser aus eigener Quelle. Brote, Brötchen und Backwaren werden tagesfrisch mit einer speziellen Frischbrot-Logistik in die tegut... Märkte geliefert. Die Entwicklung der Backstationen in den tegut... Märkten hat im Jahr 2018 ein Umsatzplus von 8,3 % erzielt. In der herzberger Bäckerei in Fulda wurde im vergangenen Jahr rund eine Million Euro für eine neue Kleingebäck-Linie als auch in eine moderne Verpackungstechnik für Tiefkühl-Produkte investiert. Von herzberger beziehen auch Großkunden wie z.B. Bio-Fachmärkte Bio-Backwaren.



Weichen auf weitere Expansion gestellt



Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden sechs Märkte neu eröffnet: in Frankfurt, Mainz, Fellbach-Schmieden, Weimar, Stuttgart und Waiblingen. Sechs kleinere Märkte und Lädchen wurden aus Gründen der Wirtschaftlichkeit geschlossen. Die Anzahl der tegut... Märkte lag zum Ende des Jahres 2018 bei 273, was der Filialanzahl des Vorjahres entspricht. "Wir wollen in 2019 weiter wachsen und setzen unseren Expansionskurs mit Fokus auf die südlichen Bundesländer fort", bekräftigt Thomas Gutberlet. Für dieses Jahr plant tegut... acht Neueröffnungen. Im Februar eröffnet das Unternehmen einen weiteren Markt mitten in Frankfurt: In der Kaiserpassage in der Kaiserstraße werden auf rund 1200 qm Verkaufsfläche Lebensmittel mit Fokus auf bio und regional angeboten. Im Sommer wird der erste tegut... Markt in Schwäbisch-Gmünd seine Türen öffnen, im Herbst feiern zwei tegut... Märkte in Heidelberg Premiere. In Stuttgart - hier wurde vor fünf Jahren die erste Filiale von tegut... in der Landeshauptstadt eröffnet - wird es ab dem Frühjahr einen neuen und damit den 5. tegut... Markt vor Ort geben. Zwei Neueröffnungen stehen für Fürth und Erlangen im Herbst dieses Jahres an. Im Rahmen seiner E-Commerce-Strategie setzt tegut... die Zusammenarbeit mit Amazon fort: "Mit der Kooperation haben wir in 2018 ein positives Ergebnis erreicht", so Gutberlet. An Amazon liefert tegut... rund 5.200 Artikel, davon 2.000 Bio-Lebensmittel. Mit dem seit dem Frühjahr 2017 bestehenden Amazon-Auftritt stärkt der Fuldaer Händler über das Stammgebiet hinaus seine Markenbekanntheit und macht seine Produkte dort verfügbar, wo es keinen tegut... Markt vor Ort gibt. "Amazon hilft uns, neue Kunden zu finden, die später auch in tegut... Märkten in unseren Expansionsgebieten einkaufen", so Gutberlet.



Über tegut...



Die tegut... gute Lebensmittel GmbH & Co. KG ist ein Handelsunternehmen mit mehr als 270 Lebensmittelmärkten in Hessen, Thüringen, Bayern sowie Göttingen, Mainz, Stuttgart und Ludwigsburg. Das Angebot frischer und ökologischer Lebensmittel, regionaler Bezug sowie Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten der Mitarbeitenden stehen im Fokus des Vollsortimenters.



Bis zu 23 000 Produkte



tegut... bietet seinen Kunden rund 23 000 Produkte: Gängige Markenprodukte, die günstigen Preiseinstiegsprodukte der Marke "Jeden Tag", die wertigen Eigenmarken in den Preis- und Qualitätsstufen tegut... Mehrwertmarke mit dem tegut... Reinheitsversprechen, tegut... vom Feinsten und tegut... Bio sowie eine Vielzahl weiterer Bio-Marken und Bio-Verbandsware wie z.B. von Bioland, Naturland und Demeter.



Vollsortimenter mit Fokus auf Bio



1982 hat tegut... erstmals Bio-Lebensmittel in sein Sortiment aufgenommen und erwirtschaftet heute mit über 3800 Bio-Produkten 26,0 % seines Umsatzes. tegut... betreibt drei unterschiedliche Konzepte: Derzeit 124 Supermärkte (in Eigenregie mit 800 qm bis 2500 qm Verkaufsfläche als Vollsortimenter mit bis zu 23 000 Artikeln), 121 inhabergeführte Nahversorger (mit bis zu 800 qm Verkaufsfläche und rund 7500 angebotenen Artikeln) sowie 28 "tegut... Lädchen" (ab 120 qm auf dem Land und in Stadtquartieren mit rund 4200 Produkten zur Nahversorgung).



Teil der Migros Zürich



Seit 2013 ist tegut... ein Teil der Genossenschaft Migros Zürich. 2018 beläuft sich der Netto-Umsatz auf 1,035 Mrd. Euro (Vorjahr 1,008 Mrd. Euro). Die Flächenproduktivität wurde 2018 um 1,9 % gesteigert (2017: 0,9 %). Insgesamt sind 6800 Menschen in den Märkten, den Logistikzentren und den Zentralen Diensten in Fulda für tegut... tätig. Weitere Informationen gibt es unter www.tegut.com und unter www.facebook.com/tegut



