BERLIN (Dow Jones)--Angesichts der am Dienstag anstehenden Entscheidung im britischen Unterhaus über den Brexit-Vertrag hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Wochenende mit Londons Premierministerin Theresa May telefoniert. "Das kann ich bestätigen", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert bei einer Pressekonferenz in Berlin auf eine entsprechende Frage.

Konkretere Angaben zum Inhalt wollte Merkels Sprecher nicht machen. "Morgen steht das britische Parlament vor einer wichtigen Entscheidung. Ich finde es nicht unnatürlich, dass die Premierministerin sich mit einer Reihe von europäischen Regierungschefs immer weiter noch abstimmt", erklärte Seibert lediglich. "Das ist genau das, was hier geschehen ist."

Die Bundesregierung wollte bei derselben Pressekonferenz aber keine Stellung zu Vorschlägen nehmen, das britische Austrittsdatum möglicherweise zu verschieben. "Wir müssen schauen, wie es morgen im britischen Parlament weitergeht", sagte die Sprecherin des Auswärtigen Amtes, Maria Adebahr. Sie nannte es "gut und richtig, sich heute nicht mit Spekulationen zu solchen Themen zu äußern". Die Bundesregierung habe weiter ein überragendes Interesse an einem geordneten Austritt.

Der CDU-Europapolitiker Elmar Brok hatte zuvor dafür plädiert, London notfalls einen Aufschub beim Austritt aus der EU zu gewähren. Verliere May die Abstimmung, könne es zu einem harten Brexit "mit den schlimmen, insbesondere ökonomischen Konsequenzen für beide Seiten" kommen, oder London könne den Artikel-50-Brief über den Austritt zurücknehmen, um das Austrittsdatum zu verschieben, so der Brexit-Beauftragte seiner Europaparlaments-Fraktion im Deutschlandfunk.

Dagegen brachte der Präsident des Instituts für Weltwirtschaft Kiel, Dennis Snower, die EU dazu auf, Abstriche bei den "vier Freiheiten" Europas ins Spiel. "Die EU sollte Großbritannien das Signal geben, in kommenden Verhandlungen nicht länger auf der strikten Unteilbarkeit der "vier Freiheiten" (Güter, Dienstleistungen, Personen, Kapital) zu beharren", verlangte er.

January 14, 2019 06:40 ET (11:40 GMT)

