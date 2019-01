Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für AB Inbev von 80 auf 84 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Im europäischen Getränkesektor dürfte der Trend 2019 ungefähr dem aus dem Vorjahr entsprechen, schrieb Analyst Trevor Stirling in einer am Montag vorliegenden Studie. In einigen Schwellenländern sei die Tendenz positiv, in anderen wie etwa in China gebe es aber wirtschaftliche Risiken. In seine Schätzungen für AB Inbev ließ er aktualisierte Währungs- und Wachstumserwartungen einfließen. Die Aktie des Brauereikonzerns bleibe einer seiner "Top Picks" im Sektor./tih/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0078 2019-01-14/13:12

ISIN: BE0974293251