Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Diageo von 2420 auf 2500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Im europäischen Getränkesektor dürfte der Trend 2019 ungefähr dem aus dem Vorjahr entsprechen, schrieb Analyst Trevor Stirling in einer am Montag vorliegenden Studie. In einigen Schwellenländern sei die Tendenz positiv, in anderen wie etwa in China gebe es aber wirtschaftliche Risiken. Diageo sei ein gutes langfristiges Investment, die Aktie habe sich 2018 aber deutlich erholt und werde nun im Vergleich zur Konkurrenz mit einem extrem hohen Aufschlag gehandelt./tih/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0079 2019-01-14/13:13

ISIN: GB0002374006