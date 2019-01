Heute geht es zunächst mal runter, die morgige Brexit-Abstimmung drückt, zu Jahresbeginn hatte man einiges verdrängt. Die Chancen auf eine Mehrheit für das Abkommen sind aktuell nicht gestiegen, seit May die Abstimmung im Dezember verschoben hatte. Zu groß ist der Widerstand nicht nur in der Opposition, sondern auch in Mays konservativer Partei und bei ihren Verbündeten von der nordirischen DUP. Zwei Wochen 2019 sind also vorbei, der ATX liegt mehr als 5 Prozent im Plus. Und wie sieht es mit den Handelsvolumina aus? Nun, es ist erneut der Verbund, der eins drauflegt. In den bisherigen Handelstagen wurden im Schnitt um 51 Prozent mehr als noch im Mittel der Handelstage 2018 umgesetzt. Dahinter Immofinanz mit +28 Prozent und ein Paket aus SBO, Do&Co, ...

