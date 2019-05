Das Aachener Elektroauto-Startup e.GO Mobile gibt erneut Verzögerungen für sein erstes Modell e.GO Life bekannt. Die ersten frei konfigurierbaren Exemplare des in Genf präsentierten Serienmodells werden voraussichtlich erst im Herbst dieses Jahres in den Verkauf gehen. Keine Verzögerungen gibt es dagegen bei der geplanten First Edition des Stromers für 24.650 Euro. Die ersten Exemplare sollen weiterhin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...