München (ots) - Florian (Sebastian Zimmler) arbeitet in einem Nobelhotel als Assistent des Facility-Managers Henk (Martin Wuttke), seinem väterlichen Freund und Mentor. Henk muss beim Hotelchef (Florian Karlheim) regelmäßig seine schützende Hand über den jungen Mann halten, denn Florian macht seine Arbeit zwar mit höchster Perfektion, kommt aber nicht damit klar, wenn etwas seine festen Alltagsstrukturen stört - Florian ist Autist. Ihm fällt es besonders schwer, sich auf Neues mit ungewissem Ausgang einzulassen. Und doch schwärmt er ausgerechnet für das Zimmermädchen Valerie (Mina Tander). Bei ihr herrscht nicht nur im Personalzimmer Chaos. Privat kämpft die junge Mutter verzweifelt um das Besuchsrecht für ihre Tochter. Als Florian sich als kostenloser Rechtsbeistand anbietet und sich auf Anhieb bewährt, keimt bei ihm die Hoffnung auf, Valeries Herz zu gewinnen. Die sieht in ihm zunächst jedoch nur einen Freund, der ihr guttut. Um seinem Schützling zu helfen, schaltet sich Henk als Ratgeber ein, doch manche Tipps nimmt Florian dann doch etwas zu wörtlich.



Die mit dem Bayerischen Fernsehpreis ausgezeichnete Claudia Garde führte Regie bei der fein gearbeiteten Komödie, die sich durch eine exzellente Besetzung bis in die Nebenfiguren, eine außergewöhnliche Musik und die Kameraführung von Carsten Thiele auszeichnet.



Das Erste zeigt "Verliebt in Valerie" am Samstag, 19. Januar 2019, um 20:15 Uhr.



"Verliebt in Valerie" ist eine Produktion der Wiedemann & Berg Television GmbH im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. Produzenten sind Nanni Erben, Quirin Berg und Max Wiedemann, ausführende Produzentin ist Ilka Förster. Das Drehbuch stammt von Markus B. Altmeyer. Die Redaktion liegt bei Birgit Titze und Sascha Schwingel (ARD Degeto).



