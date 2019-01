Nexus Gold hat die Übernahme des New Pilot-Projekts in Kanada abgeschlossen. Die Aktie des Goldexplorers wird unterdessen nach guten Sample-Daten wachgeküsst und konnte allein am Freitag um mehr als ein Fünftel zulegen.

Interesse steigt wieder

Die Aktie von Nexus Gold (0,135 CAD | 0,08 Euro; CA65341L1040) hatte 2018 mehr als enttäuscht. Der Hauptgrund lag aber nicht in der operativen Entwicklung des Unternehmens, sondern in dem ungezügelten Verkauf von Anteilscheinen durch ein ehemaliges Vorstandsmitglied (mehr hier). Doch der Start ins neue Jahr kann als gelungen bezeichnet werden. Nachdem sich die Aktie lange von diesem Schreck nicht erholen konnte, legte das Papier nun kräftig zu. Den Freitagshandel in Toronto beendete der Titel um mehr als ein Fünftel höher. Die Ursache dürfte in den starken Ergebnissen vom jüngst erworbenen Dakouli 2-Projekt liegen. Dort zeigten Samples hochgradiges Gold, dass ...

