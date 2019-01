Offenbach am Main (ots) - Die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (WIBank) weitet im Auftrag des Landes die finanzielle Unterstützung für innovative kleine und mittlere Unternehmen (KMUs) sowie Small Mid Caps (Unternehmen mit bis zu 499 Mitarbeitern) deutlich aus. Grundlage ist die vereinbarte Verlängerung und Aufstockung der InnovFin-Vereinbarung zwischen dem Europäischen Investitionsfonds (EIF) und sieben regionalen Förderinstituten, darunter die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen. Somit stehen ab sofort weitere 40 Mio. Euro bereit, die die WIBank in Form des Innovationskredits Hessen innovativen oder schnell wachsenden Unternehmen zur Verfügung stellen kann. Insgesamt kann die WIBank bis Juni 2021 bis zu 144 Mio. Euro Portfoliovolumen abrufen.



Bereits in den vergangenen zwei Jahren hat der Innovationskredit zahlreiche unternehmerische Erfolgsgeschichten gefördert. So erhielten seit Juli 2016 bis heute 50 Unternehmen diesen zinsgünstigen Kredit. Insgesamt wurden dabei mehr als 37 Mio. Euro für hessische Unternehmerinnen und Unternehmer zugesagt.



"Mit diesen zusätzlichen Mitteln können wir sowohl bestehende Firmen als auch junge Gründerinnen und Gründer mit innovativen Geschäftsideen noch besser unterstützen", sagte Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir. "Das ist ein weiterer Schritt, um Hessen zur ersten Adresse für innovative Start-ups zu machen."



"Die große Nachfrage nach dem Innovationskredit belegt, wie gut das Produkt auf die Bedürfnisse der Unternehmerinnen und Unternehmer in Hessen zugeschnitten ist. Indem die durchleitenden Banken, dank einer Risikopartnerschaft zwischen dem Land Hessen, der WIBank und dem EIF, zu 70 Prozent vom Ausfallrisiko entlastet werden, erhalten innovative und schnell wachsende Unternehmen leichter Kapital für ihre Investitionen. So tragen wir weiterhin dazu bei, dass in Hessen innovative Unternehmen ihre Zukunft haben", erklärt Dr. Michael Reckhard, Mitglied der Geschäftsleitung der WIBank.



Der Innovationscharakter des Unternehmens kann dabei sehr unterschiedlich sein, wie man an folgenden Beispielen erkennen kann. Etwa bei der Firma Becker-Antriebe GmbH mit Sitz im mittelhessischen Sinn. Das Unternehmen entwickelt und produziert Rohrantriebe und Steuerungen für Rollläden und Sonnenschutzanlagen sowie Torantriebe und dazugehörige Steuerungen speziell für industrielle Anforderungen. Zur Entwicklung eines neuartigen Motors zum geräusch- und verschleißarmen Transport von Rollläden und Sonnenschutzanlagen wurde Becker-Antriebe ein Innovationskredit zur Verfügung gestellt.



Im südhessischen Weiterstadt hat der E-Bike-Hersteller Riese & Müller GmbH seinen Unternehmenssitz. Zur Vorfinanzierung des geplanten Umsatzwachstums für künftige innovative Produktentwicklungen sowie zur Finanzierung von Prozessoptimierungen erhielt Riese & Müller 3,5 Mio. Euro.



Auch bei Unternehmensübernahmen kann der Innovationskredit in Anspruch genommen werden. So bekam die Threet Holding GmbH einen niedrigen einstelligen Millionenbetrag zur Mitfinanzierung des Übernahmepreises der innovativen Dreiturm GmbH aus dem südhessischen Steinau. Diese Investition machte es möglich, dass Dreiturm nach der Übernahme am hessischen Standort weitergeführt wird und der Erhalt der Arbeitsplätze in Hessen gesichert werden konnte. Dreiturm ist auf die Entwicklung und Produktion von Kosmetik, flüssigen Pharmazeutika, Nahrungsergänzungsmitteln, Babynahrung sowie Reinigungsmitteln für die professionelle Gebäudereinigung spezialisiert.



Der Innovationskredit Hessen richtet sich an innovative oder schnell wachsende Unternehmen, auch in der Gründungsphase. Der Kreditbetrag beläuft sich auf 100.000 Euro bis 7,5 Millionen Euro und wird über die Hausbanken ausgereicht. Der Kredit kann für Investitionen, Betriebsmittel und Übernahmen eingesetzt werden. Land, WIBank und EIF übernehmen 70 Prozent des Ausfallrisikos, 30 Prozent des Risikos tragen die jeweiligen Hausbanken. Besonderheit: Der Innovations-Charakter muss beispielsweise über überdurchschnittliche Forschungs- und Entwicklungsausgaben, Innovationspreise oder Patentanmeldungen nachgewiesen werden.



Der Innovationskredit Hessen wird von der InnovFin KMU-Kredit-Garantiefazilität des Horizon 2020-Programmes der Europäischen Union (Rahmenprogramm für Forschung und Innovation) und dem unter der Investitionsoffensive für Europa errichteten Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) ermöglicht. Zweck des EFSI ist es, die Finanzierung und Durchführung produktiver Investitionen in der Europäischen Union zu fördern sowie den verbesserten Zugang zu Finanzierungen sicherzustellen. Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln der WIBank, für die unter anderem zinsgünstige Refinanzierungsmittel der Europäischen Investitionsbank (EIB) eingesetzt werden. Das Land Hessen unterstützt das Programm durch eine Risikopartnerschaft mit der WIBank.



In Hessen wird seit über 60 Jahren erfolgreiche Förderpolitik betrieben. Unabhängig, ob die Investitionen im Bereich der Wirtschaft, des Wohnungsbaus, der Infrastruktur oder der Bildung liegen; als Förderbank des Landes ist die WIBank als Dienstleister und Partner der hessischen Landesregierung in vielen Bereichen aktiv. Sie bündelt nahezu das gesamte öffentliche Fördergeschäft und bietet darüber hinaus eigene Förderprogramme an. Die einzelnen Programme können in Form von Darlehen, Zuschüssen, Beteiligungen oder Bürgschaften gestaltet werden. Außerdem ist sie mit strukturpolitischen Aufgaben betraut - ein einzigartiges Aufgabenspektrum in der Landschaft der deutschen Förderbanken.



