Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Michelin von 114 auf 111 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. In Erwartung einer schwachen chinesischen Fahrzeugnachfrage sowie wegen der jüngsten Entwicklung an den Devisenmärkten habe sie ihre Gewinnprognosen (Ebit) für die europäischen Autozulieferer der Jahre 2018 bis 2022 um durchschnittlich 3 Prozent reduziert, schrieb Analystin Gungun Verma in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2019 / 00:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0083 2019-01-14/14:01

ISIN: FR0000121261